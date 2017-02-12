（影音）利特曝希澈是純情男 分手理由讓粉絲嘆「難怪單身」

利特爆料希澈（右）其實是個四次元的純情男。（翻攝自JTBC）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天團「Super Junior」利特和神童上節目暴露交友滿天下的希澈意外「純情」的一面，透露希澈曾有一個在夜店認識的大三歲女友，希澈自爆因為對方在他看電影時不斷伸「鹹豬手」，讓他受不了就分手。

神童和利特（右）上節目，收視率飆升，締造該節目第二高收視。（翻攝自《認識的哥哥》官方臉書）

昨日播出的綜藝《認識的哥哥》，利特和神童受邀成為嘉賓，利特一進門就對希澈撂狠話：「只要我一開口的瞬間，不是希澈死就是我死！」給對方下馬威，也讓其他主持群引發爆笑聲，想從利特和神童嘴裡挖出更多希澈的秘密。姜虎東好奇交友滿天下的希澈究竟有沒有惹哭女生，神童在沉默後回應：「事實上，希澈主動說『和我交往吧』並沒有幾次的樣子。」其他親近的女性都是朋友，希澈也承認：「在節目裡說過喜歡的女人，一個都沒交往過。」

隨著節目知名度愈高，離金永哲（上）曾許下的收視公約愈來愈近，讓他擔心真的從節目「下車」。（翻攝自JTBC）

利特爆出希澈曾有和夜店認識的姊姊交往過，希澈回想起當時的事，解釋兩人相約一起看他很喜歡的動畫片《獅子王》，正當他專注投入看電影的同時，女友卻連看都不看，只是一直在摸他，讓希澈當時在害怕又煩躁的情緒下，直言：「我們就到這裡吧！」意外的分手理由讓粉絲大嘆「難怪希澈現在還單身！」

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