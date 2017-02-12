《52》浪漫場景華山重現 魏德聖聯名柯文哲祝福新人

《52赫茲我愛你》主角群小玉、小球、米非、舒米恩見台北市長柯文哲（中）興奮上前抱抱。（威視提供）

〔記者盧家豪／台北報導〕《52赫茲我愛你》合作台北市政府舉辦戶外聯合婚禮，重現片中浪漫場面，導演魏德聖、主角群小球、米非、小玉、舒米恩及片中「最大咖」客串演員台北市長柯文哲齊為46對新人獻上祝福。

導演魏德聖（右）的《52赫茲我愛你》與台北市政府今合作舉辦聯合婚禮。（威視提供）

婚禮今在台北華山大草原舉行，由柯文哲證婚、魏德聖當介紹人，兩對男女主角則各別演唱片中的浪漫情歌《黃金比例》和《十年》。

小球、小玉現場演唱《52赫茲我愛你》中浪漫曲目為聯合婚禮新人獻上祝福。（威視提供）

米非在片中和柯文哲有對戲，小球、小玉、舒米恩則是第一次見其「本尊」，紛紛興奮衝上前擁抱柯文哲，直呼：「跟電視上一模一樣耶！」

米非、舒米恩現場演唱《52赫茲我愛你》中浪漫曲目為聯合婚禮新人獻上祝福。（威視提供）

北市府首度合作國片舉辦聯合婚禮，除結婚證書是電影限定版加魏德聖簽名，現場新人也一一和魏德聖合照留念。《52赫茲我愛你》現正上映中。