時隔3年B1A4下月撲台 演唱會送擊掌福利

B1A4將於3月來台舉辦演唱會。（翻攝自TOPSTARNEWS）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國限韓令持續發威，受惠了台灣粉絲，韓星來台一波接一波，繼「南韓醜帥歐巴」金宇彬和人氣綜藝《Running Man》固定班底撲台，今日又傳出韓團「B1A4」將於3月25日來台辦演唱會，購買最高票價4800元的粉絲還能和全體成員擊掌。

B1A4合體來台辦演唱會，更送出擊掌福利。（翻攝自B1A4官方臉書）

B1A4去年11月底推出第3張正規專輯《Good Timing》，以主打歌《A Lie》奪下3座音樂節目冠軍，從2月起以首爾為起點開始在各地舉辦演唱會，今日完成演唱會後將會到美國紐約、芝加哥、舊金山、洛杉磯舉辦4場演唱會，接下來3月將會進攻台灣在臺北國際會議中心舉辦演唱會，回饋3年未見的「BANA」（B1A4官方粉絲名稱）送出擊掌的福利。

B1A4從2月開始展開巡迴演唱會。（翻攝自B1A4官方臉書）