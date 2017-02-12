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會紅不是沒原因！ 莫莉曝吉吉、朴敘俊等大明星私下暖舉

2017/02/12 16:23

莫莉（左一）近日和國際巨星一同看秀。（合成圖，翻攝自莫莉臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕莫莉因為在台主持過「Tommy x Gigi秋冬聯名系列活動」，日前受邀飛往洛杉磯和眾多國際巨星一同看秀，知名度還沒有那麼高的她，不僅對於此次旅程興奮表示「就像圓夢一樣」，更對大明星們讚譽有加，一一曝光他們私底下的暖舉。

吉吉（左）和貝拉（右）兩姊妹私底下都和伸展台上高冷的模樣不同。（合成圖，翻攝自Invision）

根據《ETtoday》報導，對於出現在伸展台上的吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）和貝拉哈蒂德（Bella Hadid）姐妹花，莫莉表示吉吉為人非常親切，不僅對著現場的人一一點頭打招呼，在接受訪問時她也能夠叫出每位記者的名字，甚至沒有鏡頭拍時，仍然會去謝謝和擁抱大家。而貝拉雖然在舞台上比較沒表情，但是私底下就像個小女孩一樣愛笑，且莫莉還剛好看到素顏、另一種感覺的她。

莫莉（左一、右二）對朴敘俊（左二）和潔西卡（右一）讚譽有加。（合成圖，翻攝自莫莉臉書）

至於韓星潔西卡和朴敘俊，莫莉則透露當她跟潔西卡自我介紹她是台灣人時，潔西卡馬上就對她說「台灣是一個好地方」，而她對朴敘俊打招呼說「我是莫莉，很高興見到你」時，朴不僅大方回應「嗨莫莉」，還在記者要拍照時因為很擠，展現「紳士手」摟了一下莫莉，讓莫莉身感臉紅心跳，直言「這不犯花癡也很難吧」！

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