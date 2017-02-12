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黃牛惡劣操作 INFINITE登台前夕爆退票潮

2017/02/12 16:15

韓團「INFINITE」將在台辦見面會，卻發生黃牛狂釋票，使票房大量波動。（資料庫，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓夯團「INFINITE」2010年出道，隔年以超高難度的「蠍子舞」引起關注，首張專輯《Over The Top》得到廣大迴響，並獲得「大勢偶像」的稱號，魅力席捲南韓，INFINITE將於19日在台大體育館舉行見面會，但卻發生黃牛狂退票，造成票房嚴重波動的現象。

韓團「INFINITE」人氣極高，在台灣也擁有眾多粉絲。（創世紀全球娛樂提供）

據《ETtoday》報導，近年來黃牛票猖獗，韓團「INFINITE」也無法倖免，開賣時原本成績不錯，但主辦單位今日卻表示許多單位以系統外掛的方式購買，導致許多真正想要前往簽唱會的粉絲搶不到票，大批惡劣黃牛在演唱會前夕才將滯銷的票瘋狂退票，破壞實際上銷售的數字，主辦單位也宣布目前銷售7成，粉絲仍可把握機會趕快搶購。

韓團「INFINITE」19日將在台大體育館辦粉絲見面會。（資料庫，記者王文麟攝）

INFINITE」的超高人氣讓許多台灣粉絲趨之若鶩，但也有許多網友在臉書表示根本買不到票，氣憤的說「票都被黃牛買光，真正想去的粉絲什麼都買不到」，面對黃牛猖狂的問題，有網友呼籲「千萬不能買黃牛票，讓黃牛虧本是唯一的方法」。

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