異鄉拍戲收噩耗 男星哀慟錯過爺爺最後一面

王上豪過年到日本拍戲，卻突然接到爺爺過是噩耗，讓他像是被抽空了一般，無法投入角色當中。（翻攝自王上豪臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕演員王上豪曾演出《春花望露》、《廉政英雄》、《我的老師叫小賀》等電視劇，在《叫小賀》中飾演學生「金小帥」受到觀眾的喜愛。過年期間隨劇組赴日取景，卻沒想到才到日本的第2天就接到爺爺去世的噩耗，讓他看到簡訊後「腦子瞬間空白」，拍戲都無法進入角色，只能很機械式地念出台詞。

李博翔（左起）、王上豪隨劇組在日本拍戲宮城、岩手拍戲15天。（翻攝自王上豪臉書）

據《ETtoday》報導，王上豪初三隨劇組到日本宮城、岩手縣取景15天，卻在初四時得知爺爺過世，讓他感到「腦子瞬間空白，很像腦子裡麻繩全都綁在一起，心情非常複雜。」以沒有靈魂的狀態完成當天戲分，談起父親過世後，爺爺不僅照顧他長大，更成為他的頭號粉絲，就算後來眼睛退化看不清，也會用聽的方式繼續「收看」、支持孫子。

原本想要趕回台灣奔喪，在家人的體諒下，王上豪在完成為期15天的拍攝後回台，因為媽媽在背後支持鼓勵，對他說不要耽誤人家拍攝，回台後再去找阿公，阿公知道孫子正在工作，一番話語令人為之動容。

王上豪（右）和陳芊羽在《我的老師叫小賀》中是一對情侶。（翻攝自王上豪臉書）