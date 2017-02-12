「他又冷又僵硬」 喬治麥可死亡當天男友報案電話曝光！

與喬治麥可（右）交往5年多的男友費迪法瓦茲（左），是第一個發現喬治麥可死亡的人。（翻攝自鏡報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕英國流行歌手喬治麥可過去唱紅《Last Christmas》等多首經典西洋名曲，卻不幸在聖誕節當天於家中過世，享年53歲，目前真正的死因依然成謎。與他交往5年多的髮型師男友費迪法瓦茲（Fadi Fawaz）當時發推敘述自己發現愛人死在床上突然沒了呼吸的悲痛場景，但與喬治麥可交情超好的兒時玩伴安卓斯，就曾表明不相信喬治是自殺身亡，也不相信費迪法瓦茲是第一個發現喬治遺體的人，讓案情顯得更加眾說紛紜。而最近，《TMZ》就取得了當時費迪法瓦茲在發現喬治麥可死後，播打999（等於台灣的911）的報案電話音檔，從當中可以聽到他雖然顯得有些鎮定，但被嚇到顯得有些語無倫次的狀態。

喬治麥可去年聖誕節離世，享年53歲，目前真正死因依然成謎。（美聯社）

先前根據《鏡報》報導，費迪法瓦茲稱自己在喬治麥可死亡當晚並沒有跟他同床共枕，而是睡在自己的車上，直到隔天一早回到寢室時，才發現喬治麥可已經死亡；而在《TMZ》取得的這段報案電話音檔中，一開始被問到傷患是否還在呼吸時，費迪法瓦茲就表示：「沒有，他是喬治麥可，我認為他已經死了」、「在他的床上，死了」，並跟接線員敘述：「他很冰冷、看起來毫無血色...而且還十分僵硬」。

費迪法瓦茲（左）在發現愛人疑似死亡後，急忙打電話向救援中心報案。（翻攝自費迪法瓦茲推特）

而在被問到喬治麥可的死是否為因疾病或其他因素造成的「預期死亡」，費迪法瓦茲就就顯得有些崩潰，直呼：「不，不」，同時補充：「我在過去一小時內不斷試著叫醒他，但是卻叫不醒」，與對方進行了長達3分鐘的對話，依然無力挽回伴侶的生命，令人格外感傷；網友則認為完全沒必要公開如此私密的對話內容，因為將報案音檔公諸於世不僅對案情的進展沒有幫助，反而可能對當事人造成二次傷害。

費迪法瓦茲（前）在報案電話中顯得有些語無倫次，能感受到他對愛人突然死亡的狀況感到十分慌張。（翻攝自推特）

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