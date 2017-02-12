限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

「他又冷又僵硬」 喬治麥可死亡當天男友報案電話曝光！

2017/02/12 14:16

與喬治麥可（右）交往5年多的男友費迪法瓦茲（左），是第一個發現喬治麥可死亡的人。（翻攝自鏡報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕英國流行歌手喬治麥可過去唱紅《Last Christmas》等多首經典西洋名曲，卻不幸在聖誕節當天於家中過世，享年53歲，目前真正的死因依然成謎。與他交往5年多的髮型師男友費迪法瓦茲（Fadi Fawaz）當時發推敘述自己發現愛人死在床上突然沒了呼吸的悲痛場景，但與喬治麥可交情超好的兒時玩伴安卓斯，就曾表明不相信喬治是自殺身亡，也不相信費迪法瓦茲是第一個發現喬治遺體的人，讓案情顯得更加眾說紛紜。而最近，《TMZ》就取得了當時費迪法瓦茲在發現喬治麥可死後，播打999（等於台灣的911）的報案電話音檔，從當中可以聽到他雖然顯得有些鎮定，但被嚇到顯得有些語無倫次的狀態。

喬治麥可去年聖誕節離世，享年53歲，目前真正死因依然成謎。（美聯社）

先前根據《鏡報》報導，費迪法瓦茲稱自己在喬治麥可死亡當晚並沒有跟他同床共枕，而是睡在自己的車上，直到隔天一早回到寢室時，才發現喬治麥可已經死亡；而在《TMZ》取得的這段報案電話音檔中，一開始被問到傷患是否還在呼吸時，費迪法瓦茲就表示：「沒有，他是喬治麥可，我認為他已經死了」、「在他的床上，死了」，並跟接線員敘述：「他很冰冷、看起來毫無血色...而且還十分僵硬」。

費迪法瓦茲（左）在發現愛人疑似死亡後，急忙打電話向救援中心報案。（翻攝自費迪法瓦茲推特）

而在被問到喬治麥可的死是否為因疾病或其他因素造成的「預期死亡」，費迪法瓦茲就就顯得有些崩潰，直呼：「不，不」，同時補充：「我在過去一小時內不斷試著叫醒他，但是卻叫不醒」，與對方進行了長達3分鐘的對話，依然無力挽回伴侶的生命，令人格外感傷；網友則認為完全沒必要公開如此私密的對話內容，因為將報案音檔公諸於世不僅對案情的進展沒有幫助，反而可能對當事人造成二次傷害。

費迪法瓦茲（前）在報案電話中顯得有些語無倫次，能感受到他對愛人突然死亡的狀況感到十分慌張。（翻攝自推特）

相關影片：〈影片取自TMZ，如遭移除敬請見諒〉

相關新聞

推薦新聞
闖鐵道拍照白目觸法 挨轟女星泛淚鞠躬謝罪 闖鐵道拍照白目觸法 挨轟女星泛淚鞠躬謝罪
2017/02/12 15:35
看不出來48歲 翁虹透露養顏秘訣 看不出來48歲 翁虹透露養顏秘訣
2017/02/12 15:30
艾瑪史東BAFTA派對碰頭舊愛 大方相擁安德魯 艾瑪史東BAFTA派對碰頭舊愛 大方相擁安德魯
2017/02/12 15:01
與超正愛女挑戰皮拉提斯 席維斯史特龍直呼吃不消 與超正愛女挑戰皮拉提斯 席維斯史特龍直呼吃不消
2017/02/12 14:58
男歌手叫粉絲脫頭巾惹怒IS？演唱會遭威脅炸彈攻擊 男歌手叫粉絲脫頭巾惹怒IS？演唱會遭威脅炸彈攻擊
2017/02/12 14:03
（影音）沒有不會的！吉倫霍音樂劇開金嗓 一鏡到底 （影音）沒有不會的！吉倫霍音樂劇開金嗓 一鏡到底
2017/02/12 13:40
超浪漫！H.O.T文熙俊今大婚 曝光求婚地點在這裡 超浪漫！H.O.T文熙俊今大婚 曝光求婚地點在這裡
2017/02/12 13:33
李奧納多好威！讓化石燃料投資者集體撤資81兆 李奧納多好威！讓化石燃料投資者集體撤資81兆
2017/02/12 12:56
擁有多國血統 潔西卡艾芭曾因膚色被拒演主角 擁有多國血統 潔西卡艾芭曾因膚色被拒演主角
2017/02/12 11:31
（影音）強國網友把女神卡卡變小哪吒！腳踩風火輪登超級盃中場秀 （影音）強國網友把女神卡卡變小哪吒！腳踩風火輪登超級盃中場秀
2017/02/12 10:39
糗翻！誤把山寨川普當本尊 多明尼加報紙新聞圖放錯人 糗翻！誤把山寨川普當本尊 多明尼加報紙新聞圖放錯人
2017/02/12 10:00
50歲三級片艷星要嫁了 曬恩愛曝凍齡美貌 50歲三級片艷星要嫁了 曬恩愛曝凍齡美貌
2017/02/12 09:21
傑米道南爆《格雷》能助性生子 床戲時發出這種聲音 傑米道南爆《格雷》能助性生子 床戲時發出這種聲音
2017/02/12 08:46
克隆尼夫妻將迎雙胞胎 老媽興奮揭曉寶寶性別 克隆尼夫妻將迎雙胞胎 老媽興奮揭曉寶寶性別
2017/02/12 08:17
A漫設定竟是真的！他自爆「睡眠性交症」 性侵判無罪 A漫設定竟是真的！他自爆「睡眠性交症」 性侵判無罪
2017/02/12 08:12
秀入浴照下半身被嘲弄 蛇精男神經線斷失控 秀入浴照下半身被嘲弄 蛇精男神經線斷失控
2017/02/12 07:16
因家庭瑣事爆爭吵 安宰賢問老婆「跟我結婚很糟嗎？」 因家庭瑣事爆爭吵 安宰賢問老婆「跟我結婚很糟嗎？」
2017/02/11 22:27
（影音）具惠善主動求婚 安宰賢竟傻回... （影音）具惠善主動求婚 安宰賢竟傻回...
2017/02/11 22:18
59屆葛萊美獎台灣看得到 碧昂絲孕肚成焦點 59屆葛萊美獎台灣看得到 碧昂絲孕肚成焦點
2017/02/11 18:59
婚前宣布開演唱會 男星遭酸拿錢補貼婚禮 婚前宣布開演唱會 男星遭酸拿錢補貼婚禮
2017/02/11 18:52
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.