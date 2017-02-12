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超浪漫！H.O.T文熙俊今大婚 曝光求婚地點在這裡

2017/02/12 13:33

「H.O.T」文熙俊、「Crayon Pop」Soyul今在婚禮前召開記者會，甜蜜曬恩愛。（翻攝自朝鮮日報）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕39歲南韓元祖偶像「H.O.T」成員文熙俊、女團「Crayon Pop」26歲成員Soyul今將在首爾新羅酒店舉辦非公開婚禮，正式展開新婚生活。2人今在舉辦婚禮前，特地召開記者會向大家分享喜訊，並甜蜜曝光求婚細節，文熙俊更自爆當初為了給女生驚喜，特地選在遊艇上求婚，相當浪漫。

文熙俊、Soyul今以新郎、新娘裝扮現身記者會，Soyul穿上白紗禮服、手拿捧花，臉上滿是藏不住的新嫁娘喜悅，記者會途中，文熙俊也不時細心照顧，替女方撥一撥髮絲，小舉動相當甜蜜。

小倆口今也大方曝光求婚細節，Soyul嬌羞表示2人有結婚共識，「決定結婚是歐巴先提的，不過在那之前，我也曾透露過想結婚的念頭」。Soyul表示開始準備婚禮後，她本來以為不會有求婚了，「有一天歐巴突然跟我說，『走吧，我們去搭遊艇』，在遊艇上他認真地跟我求婚，我感動到哭個不停。」

文熙俊則在旁補充，「一直都想在婚禮前，補一個求婚給她，我上網搜尋發現，女生們最愛的求婚地點第1名就是遊艇，才準備了這個驚喜，當時還有拜託遊艇老闆播求婚影片。」小倆口甜蜜大曬恩愛，讓人稱羨。

Soyul透露當初是文熙俊在遊艇上甜蜜求婚，讓她感動到眼淚停不下來。（翻攝自TV REPORT）

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