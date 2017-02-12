與超正愛女挑戰皮拉提斯 席維斯史特龍直呼吃不消
動作巨星席維斯史特龍（右）昨天在大女兒蘇菲亞（左）的陪伴下，首次挑戰了人生第一次的皮拉提斯，卻大呼吃不消。（合成圖，翻攝自席維斯史特龍Instagram）
〔記者陳昱均／綜合報導〕好萊塢巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone），過去在《洛基》、《第一滴血》、《浴血任務》等動作片中威武霸氣的模樣至今仍令不少人印象深刻；然而，最近有項運動卻真的難倒身手了得的他，那就是能夠鍛鍊核心肌群，能幫助骨盆回正、矯正不良的姿勢，以及改善腰背疼痛和肩頸僵硬等狀況的「皮拉提斯」，這位動作巨星昨天（11日）與大女兒蘇菲亞一起進行自己人生中的皮拉提斯初體驗後，竟直呼吃不消！
席維斯史特龍（左二）的3個女兒出落得亭亭玉立，各個都是臉蛋身材姣好的正妹。（翻攝自PEOPLE）
席維斯史特龍在顏值超高的20歲大女兒蘇菲亞的陪伴下，首次挑戰了人生中第一次的皮拉提斯，沒想到運動強度遠比他想像的還激烈許多，讓他高呼：「太殘酷了！」甚至還將其比擬為在吃早餐前就得跟過去在《洛基》系列電影中的對手伊萬德拉戈（Ivan Drago）及大棒槌（Clubber Lang）打上一場拳擊賽一樣操，認為這個運動很棒，但可能真的完全不適合心臟不夠強的人。
皮拉提斯做起來遠比席維斯史特龍想像的還要操。（翻攝自席維斯史特龍Instagram）
不僅如此，席維斯史特龍也強調：「我舉重、打拳擊、玩摔角，會跑田徑、踢足球，還會更多其他的運動，但是這個（皮拉提斯）真的是會把人遠遠推出自己的極限」，在影片中也小小警告了想挑戰皮拉提斯的人們，說道：「這個名字聽起來很可愛，但實際上一點都不是那樣」，一旁的愛女蘇菲亞看起來也練得有些疲憊，正在稍作休息當中，馬上也同意了老爸所說的話。
席維斯史特龍過去精通不少運動項目，在電影裡也以好身手著稱，沒想到竟會被皮拉提斯給難倒。（翻攝自Al Arabiya）
相關影片：〈影片取自席維斯史特龍Instagram，如遭移除敬請見諒〉
Brutal! Working out with my daughter doing Pilates… Oh my God. This is like going the distance with Clubber Lang and Drago before breakfast!! This is an amazing workout but definitely not for the faint of heart. I've lifted weights I have boxed, wrestled, Track and field, played football and many other sports… But this workout pushes you to the limit… And beyond! @sophiastallone
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