與超正愛女挑戰皮拉提斯 席維斯史特龍直呼吃不消

動作巨星席維斯史特龍（右）昨天在大女兒蘇菲亞（左）的陪伴下，首次挑戰了人生第一次的皮拉提斯，卻大呼吃不消。（合成圖，翻攝自席維斯史特龍Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕好萊塢巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone），過去在《洛基》、《第一滴血》、《浴血任務》等動作片中威武霸氣的模樣至今仍令不少人印象深刻；然而，最近有項運動卻真的難倒身手了得的他，那就是能夠鍛鍊核心肌群，能幫助骨盆回正、矯正不良的姿勢，以及改善腰背疼痛和肩頸僵硬等狀況的「皮拉提斯」，這位動作巨星昨天（11日）與大女兒蘇菲亞一起進行自己人生中的皮拉提斯初體驗後，竟直呼吃不消！

席維斯史特龍（左二）的3個女兒出落得亭亭玉立，各個都是臉蛋身材姣好的正妹。（翻攝自PEOPLE）

席維斯史特龍在顏值超高的20歲大女兒蘇菲亞的陪伴下，首次挑戰了人生中第一次的皮拉提斯，沒想到運動強度遠比他想像的還激烈許多，讓他高呼：「太殘酷了！」甚至還將其比擬為在吃早餐前就得跟過去在《洛基》系列電影中的對手伊萬德拉戈（Ivan Drago）及大棒槌（Clubber Lang）打上一場拳擊賽一樣操，認為這個運動很棒，但可能真的完全不適合心臟不夠強的人。

皮拉提斯做起來遠比席維斯史特龍想像的還要操。（翻攝自席維斯史特龍Instagram）

不僅如此，席維斯史特龍也強調：「我舉重、打拳擊、玩摔角，會跑田徑、踢足球，還會更多其他的運動，但是這個（皮拉提斯）真的是會把人遠遠推出自己的極限」，在影片中也小小警告了想挑戰皮拉提斯的人們，說道：「這個名字聽起來很可愛，但實際上一點都不是那樣」，一旁的愛女蘇菲亞看起來也練得有些疲憊，正在稍作休息當中，馬上也同意了老爸所說的話。

席維斯史特龍過去精通不少運動項目，在電影裡也以好身手著稱，沒想到竟會被皮拉提斯給難倒。（翻攝自Al Arabiya）

相關影片：〈影片取自席維斯史特龍Instagram，如遭移除敬請見諒〉