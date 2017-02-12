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「捷運練舞男」爆紅 金陽起底身分

2017/02/12 13:11

金陽（左）透露「捷運練舞男」是他舞蹈教室的學生。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日有網友在爆廢公社以「整個城市都是我的舞廳」為題，貼出一名少年在捷運車廂練舞的影片，認真投入的背影，獲得不少網友讚賞，片段造成瘋傳，《大學生了沒》班底金陽，昨在臉書透露該名男子身分，再度引發熱議。

有網友在「爆廢公社」以「整個城市都是我的舞廳」為題，貼出一名少年在捷運車廂練舞的影片，認真投入的背影，獲得不少網友讚賞。（翻攝自臉書）

網友PO出一名背著後背包的男子，站在捷運車廂門前，利用門上玻璃的反射當鏡子，在角落靜靜練習舞步，舞姿流暢俐落，看起來架式十足，認真帥氣的背影，瞬間擄獲網友的心，紛紛直讚「學跳舞的孩子不會變壞」、「認真的男人，善用自己時間練習，沒礙到別人不錯」、「跳舞總比看到一些自以為正義要別人讓位的人好多了！」

「捷運練舞男」張永玄為台大土木系在學生，金陽看到影片後，立馬認出該名男子是他的學生，他透露對方正在練習這幾天專攻班的排舞，看到學生在課餘還如此認真，內心相當感動，「我哭了，太認真了，請接受我的獎勵。」


張永玄近日因在捷運上練舞而爆紅。（翻攝自臉書）

張永玄為台大土木系在學生。（翻攝自臉書）

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