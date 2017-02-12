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莎莎節目中怒飆髒話 新住民全傻了

2017/02/12 12:23

莎莎入主八大主持《WTO姐妹會》，但在節目中，她竟怒飆髒話。（八大提供）

〔記者洪素津／台北報導〕莎莎入主八大《WTO姐妹會》，但新住民口中的「公主」莎莎竟然怒飆髒話？節目中來自韓國的新住民Honey極力推崇分享，到當地要體驗結冰湖上挖洞抓魚，此話一說引來莎莎共鳴，但她卻激動說：「我有試過，X，但因為零下十幾度，實在是太冷了」。

節目上新住民熱情分享最喜歡的台灣景點，一聽到來自西班牙的朋友最愛擁有雲霧飄渺，深具東方神秘感的杉林溪時，莎莎故意開玩笑問：「你們5個人進去後，是不是只有4個人出來？」笑翻全場。

聽到來自西班牙的朋友最愛東方神秘感的杉林溪時，莎莎開玩笑問：「你們5個人進去後，是不是只有4個人出來？」（八大提供）

除此之外，新住民朋友也將透露在地人才知道，屬於各國的觀光勝地，包括巴黎的下水道、日本埼玉縣會讓人變漂亮的碳酸溫泉，以及韓國的江原道等。

改版的《WTO姐妹會》，也新增每日一句外語教學，觀眾了解各國有趣的風俗民情之外，也同時學習各國語言。此外，新住民組成「WTO旅行團」將走出攝影棚、造訪台灣各地，首集則是前進宜蘭，親身感受宜蘭好山好水的風景，並挑戰手工製作蔥油餅、擠羊奶與餵小豬喝奶等多項任務。

新住民組成「WTO旅行團」將走出攝影棚，造訪台灣各地。（八大提供）

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