限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

（影音）沒有不會的！吉倫霍音樂劇開金嗓 一鏡到底

2017/02/12 13:40

傑克吉倫霍（左）首次挑戰音樂劇演出，讓外界相當驚艷。（翻攝自美網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢男星傑克吉倫霍伍每年都有新作品上映，演技備受肯定，而他不僅高大挺拔、外型俊俏，還才華洋溢，將事業觸角伸到音樂劇上，他首次挑戰音樂劇演出，和東尼獎最佳戲劇女演員安娜萊吉艾許福特合作，重新詮釋1984年的同名百老匯作品《Sunday in the Park With George》，地點在紐約最古老的哈德遜劇院，也是哈德遜劇院近50年來的首場戲劇表演，大咖級演員加上還是「貓王」登上過的舞台，讓外界非常關注這場演出。

傑克吉倫霍除了每年的電影產量穩定，這次還將觸角伸向音樂劇，相當多才多藝。（翻攝自美網）

近日，傑克吉倫霍將他排練的影片放在臉書上，和粉絲們分享，大開金嗓唱歌而且還一鏡到底，看得出來下了不少苦功，影片中的他留著濃密鬍子，跟著音樂輕輕哼唱，並慢慢走下樓梯，唱歌的同時還要兼顧演技跟情緒，認真投入的模樣相當迷人，讓人見識到他的實力，粉絲也忍不住讚嘆：「他好像沒有不會的！」

傑克吉倫霍首次挑戰音樂劇，下了不少苦功。（翻攝自臉書）

相關影片：（影片取自臉書，如遭移除請見諒）

相關新聞

推薦新聞
「他又冷又僵硬」 喬治麥可死亡當天男友報案電話曝光！ 「他又冷又僵硬」 喬治麥可死亡當天男友報案電話曝光！
2017/02/12 14:16
找不出原因！創作歌手昏迷癲癎發作 找不出原因！創作歌手昏迷癲癎發作
2017/02/12 14:15
嘎嘎轟鼓鼓反被譙 自認沒人氣牽拖歌迷 嘎嘎轟鼓鼓反被譙 自認沒人氣牽拖歌迷
2017/02/12 13:35
超浪漫！H.O.T文熙俊今大婚 曝光求婚地點在這裡 超浪漫！H.O.T文熙俊今大婚 曝光求婚地點在這裡
2017/02/12 13:33
夏如芝去年才分手 今PO婚紗照秀鑽戒 夏如芝去年才分手 今PO婚紗照秀鑽戒
2017/02/12 13:21
在台消失1年 李佳穎心酸：怕被觀眾遺忘 在台消失1年 李佳穎心酸：怕被觀眾遺忘
2017/02/12 13:04
李奧納多好威！讓化石燃料投資者集體撤資81兆 李奧納多好威！讓化石燃料投資者集體撤資81兆
2017/02/12 12:56
A杯族長不是喊假的！邵庭邪惡視角自拍還是沒胸 A杯族長不是喊假的！邵庭邪惡視角自拍還是沒胸
2017/02/12 12:35
李嘉欣秀母姊合照 媽媽顏值成焦點 李嘉欣秀母姊合照 媽媽顏值成焦點
2017/02/12 12:25
前途一片光明竟閃退 《瘋狂假面》女星宣布出家 前途一片光明竟閃退 《瘋狂假面》女星宣布出家
2017/02/12 12:17
老公攙扶看名醫 熊黛林有了？！ 老公攙扶看名醫 熊黛林有了？！
2017/02/12 11:40
產後首度PO照 Baby曬美顏慶元宵 產後首度PO照 Baby曬美顏慶元宵
2017/02/12 11:34
想變成Angelababy 辣模整形失敗鼻子向左歪 想變成Angelababy 辣模整形失敗鼻子向左歪
2017/02/12 11:31
Baby產後首度曬近照 40萬粉絲暴動惹... Baby產後首度曬近照 40萬粉絲暴動惹...
2017/02/12 11:20
（影音）強國網友把女神卡卡變小哪吒！腳踩風火輪登超級盃中場秀 （影音）強國網友把女神卡卡變小哪吒！腳踩風火輪登超級盃中場秀
2017/02/12 10:39
離婚1個月搭富豪 柯建銘前媳婦坦言就愛高富帥 離婚1個月搭富豪 柯建銘前媳婦坦言就愛高富帥
2017/02/12 10:03
糗翻！誤把山寨川普當本尊 多明尼加報紙新聞圖放錯人 糗翻！誤把山寨川普當本尊 多明尼加報紙新聞圖放錯人
2017/02/12 10:00
吞一排止痛藥仍沒效 謝霆鋒美食節目爆職災 吞一排止痛藥仍沒效 謝霆鋒美食節目爆職災
2017/02/12 09:45
50歲三級片艷星要嫁了 曬恩愛曝凍齡美貌 50歲三級片艷星要嫁了 曬恩愛曝凍齡美貌
2017/02/12 09:21
傑米道南爆《格雷》能助性生子 床戲時發出這種聲音 傑米道南爆《格雷》能助性生子 床戲時發出這種聲音
2017/02/12 08:46
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.