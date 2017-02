(影音)沒有不會的!吉倫霍音樂劇開金嗓 一鏡到底

傑克吉倫霍(左)首次挑戰音樂劇演出,讓外界相當驚艷。(翻攝自美網)

〔娛樂頻道/綜合報導〕好萊塢男星傑克吉倫霍伍每年都有新作品上映,演技備受肯定,而他不僅高大挺拔、外型俊俏,還才華洋溢,將事業觸角伸到音樂劇上,他首次挑戰音樂劇演出,和東尼獎最佳戲劇女演員安娜萊吉艾許福特合作,重新詮釋1984年的同名百老匯作品《Sunday in the Park With George》,地點在紐約最古老的哈德遜劇院,也是哈德遜劇院近50年來的首場戲劇表演,大咖級演員加上還是「貓王」登上過的舞台,讓外界非常關注這場演出。

傑克吉倫霍除了每年的電影產量穩定,這次還將觸角伸向音樂劇,相當多才多藝。(翻攝自美網)

近日,傑克吉倫霍將他排練的影片放在臉書上,和粉絲們分享,大開金嗓唱歌而且還一鏡到底,看得出來下了不少苦功,影片中的他留著濃密鬍子,跟著音樂輕輕哼唱,並慢慢走下樓梯,唱歌的同時還要兼顧演技跟情緒,認真投入的模樣相當迷人,讓人見識到他的實力,粉絲也忍不住讚嘆:「他好像沒有不會的!」

傑克吉倫霍首次挑戰音樂劇,下了不少苦功。(翻攝自臉書)

相關影片:(影片取自臉書,如遭移除請見諒)