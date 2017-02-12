（影音）沒有不會的！吉倫霍音樂劇開金嗓 一鏡到底

傑克吉倫霍（左）首次挑戰音樂劇演出，讓外界相當驚艷。（翻攝自美網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢男星傑克吉倫霍伍每年都有新作品上映，演技備受肯定，而他不僅高大挺拔、外型俊俏，還才華洋溢，將事業觸角伸到音樂劇上，他首次挑戰音樂劇演出，和東尼獎最佳戲劇女演員安娜萊吉艾許福特合作，重新詮釋1984年的同名百老匯作品《Sunday in the Park With George》，地點在紐約最古老的哈德遜劇院，也是哈德遜劇院近50年來的首場戲劇表演，大咖級演員加上還是「貓王」登上過的舞台，讓外界非常關注這場演出。

傑克吉倫霍除了每年的電影產量穩定，這次還將觸角伸向音樂劇，相當多才多藝。（翻攝自美網）

近日，傑克吉倫霍將他排練的影片放在臉書上，和粉絲們分享，大開金嗓唱歌而且還一鏡到底，看得出來下了不少苦功，影片中的他留著濃密鬍子，跟著音樂輕輕哼唱，並慢慢走下樓梯，唱歌的同時還要兼顧演技跟情緒，認真投入的模樣相當迷人，讓人見識到他的實力，粉絲也忍不住讚嘆：「他好像沒有不會的！」

傑克吉倫霍首次挑戰音樂劇，下了不少苦功。（翻攝自臉書）

相關影片：（影片取自臉書，如遭移除請見諒）