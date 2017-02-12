斷開「被姦專業戶」閃嫁美國 女星衰捲詐騙案

石天欣近日捲入一起詐騙案件。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕24歲香港女演員石天欣，在《仁心解碼2》飾演被強姦的學生妹爆紅，曾連續3年拍攝強姦戲，被封為「被強姦專業戶」，最後因角色導致身心靈不舒服，讓她決定解約改當自由工作者。去年她與交往多年的圈外男友Jacob Lee於美國低調結婚，未料近期竟捲入詐騙案。

《蘋果日報》報導，石天欣表示，上週五由於她不在香港，手機改由媽媽接聽，沒想到卻接到一通疑似假冒警員的電話，對方更稱她涉及一宗行騙案件，讓媽媽一度與對方起口角，過了不久媽媽再度接到第2通電話，對方要求她隔天到警署，直呼要了解其女兒去向。

為確認消息真假，媽媽隨後便撥電話到警署，發現確實有該名警察。她透露，後來媽媽到達警局了解案情，才得知她的身份證疑遭盜用，她坦言「只知道是身份證被盜用，事件發生在一年前左右，目前只知道可能和銀行及錢有關。警方說會查我為何離開香港，及check我的銀行戶頭，然後我回香港之前還要通知警方他們。」並表示希望能盡早釐清案情，讓事件水落石出。

石天欣（右）去年與圈外男友Jacob Lee低調完婚。（翻攝自臉書）

石天欣連續3年演遭強暴的悲情角色，獲封「被強姦專業戶」。（翻攝自微博）