擁有多國血統 潔西卡艾芭曾因膚色被拒演主角

潔西卡艾芭自爆過去曾因膚色被拒絕演出女主角。（翻攝自CelebMafia）

〔記者陳昱均／綜合報導〕曾被封為「世上最性感女性」的好萊塢女星潔西卡艾芭（Jessica Alba），現在的身分除了是2個孩子的媽之外，也成功從「性感甜心」轉型成為「事業女強人」，創辦了無毒環保嬰幼兒用品公司「The Honest Company」，販售各式標榜天然無毒的家庭清潔與嬰兒用品，公司在2014年時，收入就已經迅速突破1.5億美金（約台幣48.6億元），相當有商業頭腦。然而，潔西卡艾芭過去卻其實曾因為自己的膚色而困擾過，擁有多國血統、外表看起來十分有異國風情的她，曾被嫌若要當女主角的話還不夠白，令她感到十分難過。

潔西卡艾芭的父親是墨西哥裔美國人，母親則是來自法國和丹麥裔加拿大人的家庭，讓她擁有精緻的混血外貌。（翻攝自Comic Vine）

潔西卡艾芭的父親是墨西哥裔美國人，母親則是來自法國和丹麥裔加拿大人的家庭，讓她擁有精緻的混血外貌，不過她卻吐露自己過去在還是默默無名小演員的時候，只能去試鏡一些所謂的「異國角色」，因為大家都無法確切定義及歸類她到底該分到什麼種族去，「他們就說，妳看起來不夠拉丁裔去扮演拉丁女郎，也不夠白到能夠當女主角，妳就演那個異國角色吧」，雖然這令她感到有些挫折，但後來也因此更能接受自己真正的模樣，自信表示：「我從那時候起，就下定決心一定要當上女主角，來告訴所有跟我一樣的女孩我們也能做到！」

潔西卡艾芭在因膚色被拒演出主角後，漸漸越來越能接受自己真正的模樣，也希望成為與她一樣的女孩們的榜樣。（翻攝自StyleBistro）