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（影音）強國網友把女神卡卡變小哪吒！腳踩風火輪登超級盃中場秀

2017/02/12 10:39

強國網友把女神卡卡在超級盃中場秀上的演出，P成一支她化身動畫角色「小哪吒」的搞笑影片。（翻攝自微博秒拍）

〔記者陳昱均／綜合報導〕搞怪天后女神卡卡，於美國當地時間5日在體壇盛事「超級盃」上，為全球數億名觀眾帶來精彩絕倫的13分鐘演出，開場時出現在體育館屋頂的她，除了背後有多架閃著紅白藍燈光的無人機，在她的身後排成星條旗圖案外，後來更直接從比賽場館高空垂降到地面舞台，一連串絕無冷場的精彩演出嗨翻現場以及全世界的粉絲，被譽為是卡卡的「生涯最棒演出」。而最近就有中國網友把卡卡這段精彩演出拿來惡搞，把卡卡直接給P成了「三太子」哪吒，還配上中國國際電視總公司製作的動畫片《哪吒傳奇》主題曲《少年英雄小哪吒》，十分搞笑，在網路上迅速瘋傳。

卡卡站在體育館屋頂上的畫面，右手被P上了一支長戟。（翻攝自微博秒拍）

微博網友「tsaoH 」日前就在自己的微博，上傳了一支自己P的影片，並寫道：「超級碗中場秀 LadyGaga表演《小哪吒》」，除了在卡卡頭上P上金色的左右2側包子頭外，也讓當時站在體育館屋頂上的卡卡手上變出長戟來；卡卡從屋頂上一躍而下的經典畫面，更被P成了右手拿著長戟、腳下踩著風火輪從高空中飛至地面的模樣，而卡卡在空中進行華麗轉身時，腳底的風火輪看起來就像是讓她能順暢在空中來去自如的主要動力，最後順利將落在舞台上，片尾曲也就此結束，讓網友看了忍不住直呼：「這根本才是原片吧」、「毫無違和感」、「笑到快斷氣了！」

卡卡從屋頂一躍而下時，腳底甚至還被P上了風火輪，笑翻眾人。（翻攝自微博秒拍）

相關影片：〈影片取自臉書，如遭移除敬請見諒〉

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