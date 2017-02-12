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離婚1個月搭富豪 柯建銘前媳婦坦言就愛高富帥

2017/02/12 10:03
邱琦雯與柯韋任結婚時向柯建銘奉茶。（資料照，記者王文麟攝）邱琦雯與柯韋任結婚時向柯建銘奉茶。（資料照，記者王文麟攝）

〔即時新聞／綜合報導〕本土劇女演員邱琦雯2008年與民進黨總召柯建銘之子柯韋任結婚，但婚姻只維持6年就在2014年離婚，她雖然現年已38歲，但保養得宜，離婚後始終桃花不斷，還有身價上億的富豪追求，不過她因為暫時不敢再談感情而讓緣分錯過，目前只專心工作。

根據《壹週刊》報導，邱琦雯指出，她與柯韋任雖然辦過3場婚禮，但因為沒有在台灣登記結婚，所以她認為這只算「失敗的戀愛經驗」而不算「婚姻」，而她與柯分開不到一個月，就有一名身價上億的貿易商追求，對方大她4歲，個性沉穩霸氣，令她相當崇拜，兩人交往約8個月，有論及婚嫁，但因為她當初為了柯韋任息影、遷居英國、香港等地，對於夫唱婦隨的生活步調感到卻步，因而拒絕了貿易商的追求。

邱琦雯出身富裕人家，父親先在高雄開餐廳，後來改開中藥行，她剛進演藝圈還沒紅時，就已經有家人買給她的賓士車可以開，因此她的交往對象都是經濟條件好的律師、保養品小開等，她直言她的男人「經濟不能拖垮我」。此外，邱琦雯也坦承自己是外貿協會，她曾經被介紹一個很富有但長相欠佳的男生，她吃完飯就一言不發走人，事後還向朋友抱怨，「長這樣也把我叫出來！」

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