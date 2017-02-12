糗翻！誤把山寨川普當本尊 多明尼加報紙新聞圖放錯人

多明尼加報社《民族報》在10日關於川普的報導中，所配的新聞圖竟不是川普本尊，而是在《週六夜現場》中模仿川普造型的男星亞歷鮑德溫。（翻攝自民族報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕身為政治素人的新任美國總統川普，言談以及行事做風都受到爭議，他的許多想法還有政策更是與不少好萊塢明星們背道而馳，像是老牌男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）選前就在知名喜劇小品節目《週六夜現場》（Saturday Night Live，縮寫為SNL）上扮演山寨惡搞版的川普而再度翻紅，甚至還與川普本尊因此槓上，2人在推特上的隔空交火戰況十分激烈精彩；不過，令人萬萬沒想到的是，現在分身似乎都要比本尊還紅了，因為一間多明尼加報社，竟誤把亞歷鮑德溫所扮演的山寨川普認為是本尊，直接登在他們的報紙版面上，引發熱議。

好萊塢老牌男星亞歷鮑德溫（左）在《週六夜現場》中常模仿惡搞川普（左），備受觀眾喜愛，但川普本人（右_卻對此相當不滿。（翻攝自合成圖，翻攝自民族報）

多明尼加報社《民族報》（El Nacional）在10日刊登了一篇關於川普對以色列政策的新聞，上面的配圖除了現任以色列總理兼以色列聯合黨黨主席班傑明納坦尼雅胡（Benjamin Netanyahu）外，還配了一張川普的照片，只是這張照片怎麼看都讓人覺得怪怪的，仔細一看，才發現根本就不是川普本人，而是在《週六夜現場》當中以川普造型亮相的亞歷鮑德溫！這個驚人卻又十分搞笑的錯誤馬上就在網路上瘋傳，網友們紛紛表示：「這下川普要封鎖多明尼加了嗎」、「真的扮太像到害人家都認錯了啦！」對此，《民族報》也在他們的網頁上迅速發表了道歉聲明，表示是因為在引用美聯社照片時只看敘述寫了川普就直接放上，沒有多加核對才會這樣，為他們的疏忽再次向大眾道歉。

除了電子版新聞外，《民族報》紙版新聞的新聞圖也是錯誤的。（翻攝自推特）