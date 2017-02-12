限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

糗翻！誤把山寨川普當本尊 多明尼加報紙新聞圖放錯人

2017/02/12 10:00

多明尼加報社《民族報》在10日關於川普的報導中，所配的新聞圖竟不是川普本尊，而是在《週六夜現場》中模仿川普造型的男星亞歷鮑德溫。（翻攝自民族報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕身為政治素人的新任美國總統川普，言談以及行事做風都受到爭議，他的許多想法還有政策更是與不少好萊塢明星們背道而馳，像是老牌男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）選前就在知名喜劇小品節目《週六夜現場》（Saturday Night Live，縮寫為SNL）上扮演山寨惡搞版的川普而再度翻紅，甚至還與川普本尊因此槓上，2人在推特上的隔空交火戰況十分激烈精彩；不過，令人萬萬沒想到的是，現在分身似乎都要比本尊還紅了，因為一間多明尼加報社，竟誤把亞歷鮑德溫所扮演的山寨川普認為是本尊，直接登在他們的報紙版面上，引發熱議。

好萊塢老牌男星亞歷鮑德溫（左）在《週六夜現場》中常模仿惡搞川普（左），備受觀眾喜愛，但川普本人（右_卻對此相當不滿。（翻攝自合成圖，翻攝自民族報）

多明尼加報社《民族報》（El Nacional）在10日刊登了一篇關於川普對以色列政策的新聞，上面的配圖除了現任以色列總理兼以色列聯合黨黨主席班傑明納坦尼雅胡（Benjamin Netanyahu）外，還配了一張川普的照片，只是這張照片怎麼看都讓人覺得怪怪的，仔細一看，才發現根本就不是川普本人，而是在《週六夜現場》當中以川普造型亮相的亞歷鮑德溫！這個驚人卻又十分搞笑的錯誤馬上就在網路上瘋傳，網友們紛紛表示：「這下川普要封鎖多明尼加了嗎」、「真的扮太像到害人家都認錯了啦！」對此，《民族報》也在他們的網頁上迅速發表了道歉聲明，表示是因為在引用美聯社照片時只看敘述寫了川普就直接放上，沒有多加核對才會這樣，為他們的疏忽再次向大眾道歉。

除了電子版新聞外，《民族報》紙版新聞的新聞圖也是錯誤的。（翻攝自推特）

相關新聞

推薦新聞
（影音）強國網友把女神卡卡變小哪吒！腳踩風火輪登超級盃中場秀 （影音）強國網友把女神卡卡變小哪吒！腳踩風火輪登超級盃中場秀
2017/02/12 10:39
糗翻！誤把山寨川普當本尊 多明尼加報紙新聞圖放錯人 糗翻！誤把山寨川普當本尊 多明尼加報紙新聞圖放錯人
2017/02/12 10:00
傑米道南爆《格雷》能助性生子 床戲時發出這種聲音 傑米道南爆《格雷》能助性生子 床戲時發出這種聲音
2017/02/12 08:46
克隆尼夫妻將迎雙胞胎 老媽興奮揭曉寶寶性別 克隆尼夫妻將迎雙胞胎 老媽興奮揭曉寶寶性別
2017/02/12 08:17
秀入浴照下半身被嘲弄 蛇精男神經線斷失控 秀入浴照下半身被嘲弄 蛇精男神經線斷失控
2017/02/12 07:16
因家庭瑣事爆爭吵 安宰賢問老婆「跟我結婚很糟嗎？」 因家庭瑣事爆爭吵 安宰賢問老婆「跟我結婚很糟嗎？」
2017/02/11 22:27
（影音）具惠善主動求婚 安宰賢竟傻回... （影音）具惠善主動求婚 安宰賢竟傻回...
2017/02/11 22:18
59屆葛萊美獎台灣看得到 碧昂絲孕肚成焦點 59屆葛萊美獎台灣看得到 碧昂絲孕肚成焦點
2017/02/11 18:59
超虐！楊冪新戲慘被趙又廷挖雙眼 觀眾跪求「快賜死」 超虐！楊冪新戲慘被趙又廷挖雙眼 觀眾跪求「快賜死」
2017/02/11 18:53
（影音）金宇彬腰傷會粉絲 聞「男人的腰很重要」羞笑 （影音）金宇彬腰傷會粉絲 聞「男人的腰很重要」羞笑
2017/02/11 18:49
天才童星淡出演藝圈半年 苦讀12小時成功考名校 天才童星淡出演藝圈半年 苦讀12小時成功考名校
2017/02/11 16:51
過了34年 經典犯罪暴力片《疤面煞星》將重啟翻拍上映！ 過了34年 經典犯罪暴力片《疤面煞星》將重啟翻拍上映！
2017/02/11 15:13
劉德華心繫港鐵縱火案 發聲為傷者祈福 劉德華心繫港鐵縱火案 發聲為傷者祈福
2017/02/11 15:12
「我們像嗎？」 池錫辰與撞臉的品冠終於相見歡！ 「我們像嗎？」 池錫辰與撞臉的品冠終於相見歡！
2017/02/11 14:48
魔力紅亞當名留好萊塢 寶貝愛女大睜圓眼萌翻天 魔力紅亞當名留好萊塢 寶貝愛女大睜圓眼萌翻天
2017/02/11 13:21
（影音）《復聯3》才開拍2周 漫威公開最新片場花絮！ （影音）《復聯3》才開拍2周 漫威公開最新片場花絮！
2017/02/11 12:17
變性藝人破處大談嘿咻過程 主持人忍不住喊卡 變性藝人破處大談嘿咻過程 主持人忍不住喊卡
2017/02/11 11:27
談當年落選TWICE 昭彌坦承自己這方面不足 談當年落選TWICE 昭彌坦承自己這方面不足
2017/02/11 10:24
這樣也行？大島優子累癱 「土下座睡姿」補眠 這樣也行？大島優子累癱 「土下座睡姿」補眠
2017/02/11 10:19
金賢重今退伍！1500粉絲不離不棄相迎 金賢重今退伍！1500粉絲不離不棄相迎
2017/02/11 09:22
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.