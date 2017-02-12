老公攙扶看名醫 熊黛林有了？！
2017/02/12 11:40
港星熊黛林（左）去年嫁香港小開郭可頌（右），升格百億人妻。（翻攝自微博）
〔娛樂頻道／綜合報導〕36歲港星熊黛林，去年嫁給擁有百億資產的香港小開郭可頌，升格百億人妻後，相當積極求子，日前她被民眾目擊出現在香港上環的「婦科聖手」，拜訪人稱「吉叔」的中醫師劉逢吉，郭可頌小心翼翼的攙扶著熊黛林，同行還有一位女生，而熊黛林戴著口罩，看上去卻不像生病，醫師叮嚀夫妻倆一些事情，並教他們煲藥，被疑可能是懷孕了。
據香港《蘋果日報》報導，有讀者透露見到熊黛林夫妻倆出現在中藥鋪，郭可頌小心翼翼的呵護著老婆，看熊黛林上去疑似已有身孕，熊黛林婚後一直想生小孩，很積極在調養身體做懷孕的準備，希望雞年能生小孩，但肚皮遲遲沒動靜，而對是否成功懷孕，熊黛林目前尚未回應。
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