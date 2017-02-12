克隆尼夫妻將迎雙胞胎 老媽興奮揭曉寶寶性別

喬治克隆尼與愛茉艾蘭沐汀（右）將於6月迎接雙胞胎誕生，寶寶們的奶奶妮娜克隆尼（左）忍不住搶先公開他們的性別。（合成圖，翻攝自Emirates、InStyle）

〔記者陳昱均／綜合報導〕55歲男星喬治克隆尼與38歲人權律師妻子愛茉艾蘭沐汀結婚2年半，最近愛茉因出席活動時被發現明顯「凸肚」，就被懷疑肚皮是不是有了好消息，日前則被媒體還有老公好友麥特戴蒙等人證實懷上了雙胞胎，加入這波好萊塢寶寶潮，得到不少粉絲及網友們的祝福。不過，喬治克隆尼與愛茉艾蘭沐汀本人至今仍未親自出面對懷孕消息做出回應，但即將升格奶奶的喬治克隆尼母親妮娜克隆尼（Nina Clooney）早已按耐不住欣喜之情，搶在兒子前面曝光孫兒們的性別。

愛茉艾蘭沐汀（右）被媒體、麥特戴蒙以及婆婆妮娜克隆尼等人證實目前懷有身孕，腹中就是一對雙胞胎。（翻攝自Hollywood Take）

根據《Radar Online》報導，在6月份就將成為2個寶寶阿嬤的妮娜克隆尼，在接受電話訪問時興奮大爆：「寶寶（的性別）將會是各1個！沒錯，一個男孩跟一個女孩，這是我所被告知的」，親口證實了愛茉肚中的雙胞胎，其實是令人更加開心的「龍鳳胎」，讓她忍不住大呼：「多麼不可思議啊！我跟我老公真的都感到極度興奮與期待」，不過也表示自己目前還不知道寶寶們將會被取什麼名子，要讓兒子與兒媳婦自己慢慢去決定了。

喬治克隆尼（右二）將成為一對龍鳳胎的爸，讓爸爸（左二）還有媽媽（最左）都欣喜不已。（翻攝自Extra TV）

喬治克隆尼過去一向是好萊塢裡風流不羈的黃金單身漢，不只遲遲沒有穩定下來成家，甚至還曾放話說過自己不想生小孩，妮娜克隆尼忍不住開玩笑：「他的姊姊現在都有25歲跟20歲的孩子了」，但也表示兒子在遇到愛茉艾蘭沐汀後，一切都變得不一樣了，讓她驕傲說道：「我們真的不能更加開心，因為他們2個的聰明成度幾乎是相當的，這對喬治來說是十分重要的，畢竟愛茉原本的世界跟好萊塢的生活方式簡直是天差地遠，不過他們都有同樣的幽默感，也都十分關心他人」，認為兒子及兒媳婦根本是天造地設的一對，在先前的訪問裡也覺得2人一定能夠成為一對好爸媽的。

喬治克隆尼（右）與愛茉艾蘭沐汀（左）被妮娜克隆尼認為絕對能夠成為一對好爸媽。（翻攝自Al Bawaba）