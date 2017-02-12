范逸臣沒人揪 情人節獻給小22歲的歐陽娜娜
2017/02/12 08:23
范逸臣透露情人節晚上沒人約，對緋聞女友田中千繪閉口不談。（資料照，記者陳逸寬攝）
〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手范逸臣曾演出魏德聖的《海角七號》，和日籍藝人田中千繪譜出一段浪漫戀曲，這次他們雙雙在魏導新片《52赫茲我愛你》中再度現身客串，他昨和主演之一的舒米恩、李千娜、安乙蕎、及網紅又仁一起出席劇組舉辦的K歌場，和觀眾一起看電影邊唱歌，氣氛相當歡樂，不過一被問到緋聞女友田中千繪，他一概不回答，並坦言2天後的情人節沒人約。
范逸臣決定情人節晚上要和李千娜一起去看歐陽娜娜（圖）的演奏會。（翻攝自臉書）
據《ETtoday》報導，范逸臣被問到2天後的情人節怎麼過，他對田中千繪隻字不提，嘆息說情人節晚上沒有人約，只有早上會去健身房運動，聽到運動，旁邊的李千娜感興趣，搭腔說：「不如我們先跟你去健身，下午再參加一次K歌場，晚上我們會去看歐陽娜娜的演奏會，你可以一起來，這樣大家都有約了。」因此他決定情人節晚上獻給小22歲的歐陽娜娜。
范逸臣（右）和《52HZ我愛你》的主演們，一起參加K歌場特別活動。（翻攝自臉書）
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