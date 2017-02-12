傑米道南爆《格雷》能助性生子 床戲時發出這種聲音

《格雷的五十道陰影》除了以情色場面著稱外，沒想到竟還有「助性生子」的功能。（翻攝自IBTimes）

〔記者陳昱均／綜合報導〕《格雷的五十道陰影》在2015年上映後，因劇中的激情綑綁調教內容引發熱烈關注，日前已經正式在台上映的續集《格雷的五十道陰影：束縛》將再挑戰更大尺度，男主角傑米道南（Jamie Dornan）最近作客脫口秀《葛漢諾頓秀》時，都坦承這次的性愛場面比前一集還更多；不僅如此，他還大爆《格雷》電影有個讓不孕夫妻能自然助「性」並懷孕生子的神奇功能，也透露了自己在片場演出床戲時，會對女主角達珂塔強生發出一種奇特的聲音，引發關注。

傑米道南（左四）稱這次續集中的性愛場面比前一集更多，他與達珂塔強生（左三）在這次《格雷的五十道陰影：束縛》中，就有一場令人臉紅心跳的電梯「手愛」戲碼。（翻攝自Cosmopolitan）

琥碧戈柏也是該集《葛漢諾頓秀》的嘉賓之一，過去憑藉《修女也瘋狂的》紅遍全球的這位女星，看到傑米道南就忍不住表示，自己在看完第一集《格雷》後，根本都覺得要懷孕了，沒想到這樣開玩笑的話語卻真的發生過，傑米道南就吐露：「那之後真的有一批小小的嬰兒潮」，並補充解釋說他之前在搭車時曾遇過一個認出他來的女性路人，對方開心對他說道：「我跟我的丈夫多年來都嘗試想要懷孕生個寶寶，我們甚至嘗試過做試管嬰兒，不過都失敗了，直到看完你的電影後，我們竟自然受孕成功了！」令人嘖嘖稱奇，但傑米道南則笑稱自己當時真的不知該如何回應對方才好。

傑米道南吐露之前有名女性在認出自己後，開心向他表示在與老公看了《格雷的五十道陰影》之後，原本不孕的他們竟自然受孕成功了。（翻攝自True Viral News）

而這次的《格雷的五十道陰影：束縛》與上一集比較不一樣的地方，除了性愛場面變多之外，導演也從女性變成了男性，傑米道南認為這齣戲讓男導演或是女導演來導，並沒有什麼太大不同，「不管誰來執導這樣的場景，性愛場面反正都挺讓人尷尬的」。他也揭露在片場與女主角達珂塔強生合演床戲時，自己就會不斷想要逗笑對方，他笑稱：「我一直不斷嘗試讓達珂塔笑，所以像有時在鏡頭拉得比較遠、而我又要演出正在高潮的模樣時，我就會開始發出『登 登登 登登』的聲音」，讓全場觀眾笑到不行。

傑米道南坦承在片場拍攝性愛戲碼時，都忍不住想去逗女主角達珂塔強生笑。（翻攝自Pinterest）

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