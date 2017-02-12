刺蔣案鄭自才成畫家 許願留住台灣美景

鄭自才《畫我山川》油畫創作展開幕。（記者趙世勳攝）

〔記者楊明怡／台北報導〕「60歲之前，我用行動來愛台灣，捍衛台灣的主權；60歲以後，我要用筆記錄台灣的美麗，用彩筆把這些美麗的地方永遠留下來。」

1970年4月24日發生於紐約的刺蔣案，改變了鄭自才的一生，他從此被迫旅居海外，直到1991年「非法入境」回台。返台後，懷著「我回台灣了」、「台灣真美」的深情，他拾起過去自娛的畫筆，投入極大的熱情，每週固定到各處寫生，畫下20多年來魂牽夢縈的故鄉風景。

正在台北市藝文推廣處舉行的個展《畫我山川》，展出包含九份、金瓜石、茶壺山、太魯閣風光的102幅油畫，被問到最喜歡何處景色？鄭自才表示「很難回答」，因為「台灣到處都美」，各有千秋，像他最近到台南虎頭埤寫生，重回出生、成長的城市，「年輕時畢業旅行就是去虎頭埤，這次再去畫，感覺實在很漂亮。」

鄭自才《畫我山川》油畫創作展開幕。（記者趙世勳攝）

相較眾多風景畫，1998年完成的〈享受日光〉，是鄭自才少數非寫生的作品。畫面中6名裸女，靈感來自他定居瑞典11年的生活經驗，「瑞典天氣很冷，夏天大家都會到公園，脫光光、很自然地曬太陽，回台灣之後，我就照自己的想像，把這樣的回憶畫出來。」有趣的是，畫中虛構的風景如：山川、綠樹、草地、晴空，畫的是他「心中的台灣」。

《畫我山川》即日起展至3月2日，詳見http://www.tapo.gov.taipei/