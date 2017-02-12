限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

歌神巨蛋連飆這些歌 最強串燒藏安可

2017/02/12 07:18

張學友舉辦「A CLASSIC TOUR學友·經典世界巡迴演唱會」。（記者趙世勳攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「歌神」張學友「A CLASSIC TOUR 學友·經典世界巡迴演唱會」，第11站來到台北開唱，這次他將在小巨蛋唱6場，突破個人攻蛋的場次紀錄，共吸引7.8萬的歌迷朝聖，票房吸金台幣2.5億元，目前全球場次已排了114場。

他暌違5年重返小巨蛋，開春復工搶發紅包給工作人員，台北首場碰到元宵節，更是全新巡迴的第50場，他開心喊：「台灣的朋友大家好嗎？元宵節快樂！」55歲的他歌唱實力依舊，為巡演健身、練舞多時，打趣撫胸肌說：「我在2年前開始健身，雖然已經過了脫衣服的時候，還是希望有好身材跟大家見面。」

張學友演唱會。（記者趙世勳攝）

歌神共換穿10套服裝、連飆40首經典，國、粵語的比例為6比4，歌神精湛歌藝搭配聲光效果，歌迷看得目不暇給，他在台上笑說：「很多人說，50場了你會不會累，我其實真的不會累的，這個演唱會從構思到搬到舞台上，經過很多人的幫忙。」笑稱首場聲音狀態非常好，打趣要謝謝小巨蛋。

他環繞著四面舞台嗨唱，演唱會最高潮的安可橋段，他一口氣呈現出道30年來的經典作，包括《吻別》、《一路上有你》、《心如刀割》、《我等到花兒也謝了》等10多首歌曲在內，讓歌迷興奮跟著大合唱，最後的安可曲則是《如果愛》，他率領繽紛造型的小丑登台，為演唱會劃下完美句點。

張學友率領舞者大跳森巴，重現夏日風情。（記者趙世勳攝）

相關新聞

推薦新聞
《還珠》 3人幫再聚首！紫薇同框小燕子五阿哥 《還珠》 3人幫再聚首！紫薇同框小燕子五阿哥
2017/02/12 07:21
歌神巨蛋連飆這些歌 最強串燒藏安可 歌神巨蛋連飆這些歌 最強串燒藏安可
2017/02/12 07:18
A漫設定竟是真的！他自爆「睡眠性交症」 性侵判無罪 A漫設定竟是真的！他自爆「睡眠性交症」 性侵判無罪
2017/02/12 08:12
刺蔣案鄭自才成畫家 許願留住台灣美景 刺蔣案鄭自才成畫家 許願留住台灣美景
2017/02/12 07:31
50歲三級片艷星要嫁了 曬恩愛曝凍齡美貌 50歲三級片艷星要嫁了 曬恩愛曝凍齡美貌
2017/02/12 09:21
鹹濕度破錶！ AV女優節目親自示範「舔香蕉」 鹹濕度破錶！ AV女優節目親自示範「舔香蕉」
2017/02/12 06:41
范逸臣沒人揪 情人節獻給小22歲的歐陽娜娜 范逸臣沒人揪 情人節獻給小22歲的歐陽娜娜
2017/02/12 08:23
玖壹壹尬球全場尖叫 187INC打到噴血 玖壹壹尬球全場尖叫 187INC打到噴血
2017/02/12 07:27
李國毅自責 沒保護連俞涵 李國毅自責 沒保護連俞涵
2017/02/12 06:00
火辣超模遇到不嘿咻CEO 米蘭達待機2年 火辣超模遇到不嘿咻CEO 米蘭達待機2年
2017/02/12 06:00
賴佩霞裝醜喊過癮 黃尚禾打手槍被打槍 賴佩霞裝醜喊過癮 黃尚禾打手槍被打槍
2017/02/12 06:00
米亞星世界：2017.2/12～2/18 米亞星世界：2017.2/12～2/18
2017/02/12 06:00
周湯豪深夜發文 怒嗆瘋狂粉絲 周湯豪深夜發文 怒嗆瘋狂粉絲
2017/02/12 06:00
錢柏渝心疼愛貓 斷不開前男友 錢柏渝心疼愛貓 斷不開前男友
2017/02/12 06:00
金賢重退伍 1500鐵粉不離棄迎接 金賢重退伍 1500鐵粉不離棄迎接
2017/02/12 06:00
金鋼狼26日訪台 X教授同行 金鋼狼26日訪台 X教授同行
2017/02/12 06:00
《52赫茲》嗨推K歌場 眾星與影迷同樂 《52赫茲》嗨推K歌場 眾星與影迷同樂
2017/02/12 06:00
看到「地瓜拔絲」竟淚崩 男偶像哽咽說… 看到「地瓜拔絲」竟淚崩 男偶像哽咽說…
2017/02/12 09:31
謝佳見喊冤大頭症 自律求完美 謝佳見喊冤大頭症 自律求完美
2017/02/12 06:00
馬克華柏格當警探 展開《愛國者行動》 馬克華柏格當警探 展開《愛國者行動》
2017/02/12 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.