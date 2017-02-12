歌神巨蛋連飆這些歌 最強串燒藏安可

張學友舉辦「A CLASSIC TOUR學友·經典世界巡迴演唱會」。（記者趙世勳攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「歌神」張學友「A CLASSIC TOUR 學友·經典世界巡迴演唱會」，第11站來到台北開唱，這次他將在小巨蛋唱6場，突破個人攻蛋的場次紀錄，共吸引7.8萬的歌迷朝聖，票房吸金台幣2.5億元，目前全球場次已排了114場。

他暌違5年重返小巨蛋，開春復工搶發紅包給工作人員，台北首場碰到元宵節，更是全新巡迴的第50場，他開心喊：「台灣的朋友大家好嗎？元宵節快樂！」55歲的他歌唱實力依舊，為巡演健身、練舞多時，打趣撫胸肌說：「我在2年前開始健身，雖然已經過了脫衣服的時候，還是希望有好身材跟大家見面。」

張學友演唱會。（記者趙世勳攝）



歌神共換穿10套服裝、連飆40首經典，國、粵語的比例為6比4，歌神精湛歌藝搭配聲光效果，歌迷看得目不暇給，他在台上笑說：「很多人說，50場了你會不會累，我其實真的不會累的，這個演唱會從構思到搬到舞台上，經過很多人的幫忙。」笑稱首場聲音狀態非常好，打趣要謝謝小巨蛋。

他環繞著四面舞台嗨唱，演唱會最高潮的安可橋段，他一口氣呈現出道30年來的經典作，包括《吻別》、《一路上有你》、《心如刀割》、《我等到花兒也謝了》等10多首歌曲在內，讓歌迷興奮跟著大合唱，最後的安可曲則是《如果愛》，他率領繽紛造型的小丑登台，為演唱會劃下完美句點。

張學友率領舞者大跳森巴，重現夏日風情。（記者趙世勳攝）