（影音）具惠善主動求婚 安宰賢竟傻回...

具惠善和安宰賢結婚近1年，夫妻倆感情幸福甜蜜。（擷取自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星安宰賢、具惠善去年姐弟戀修成正果，結婚1年多感情依舊非常甜蜜，近日兩人還一起參加實境節目《新婚日記》，大方曬恩愛分享婚姻生活。安宰賢也在節目上透露，和具惠善交往3個月，女方就主動提出想結婚的念頭，讓當時才28歲的他開始思考婚姻生活。

安宰賢透露兩人交往3個月，具惠善就主動求婚。（擷取自YouTube）

安宰賢回憶起當初具惠善向他「求婚」的過程，他害羞地說女方當時就說，「你覺得我們結婚如何？」沒想到他卻回答「啊...我還沒結過婚，所以...」，讓具惠善笑翻「我也沒結過」，安宰賢則眼泛淚光地回憶，當時只想到「沒有這個人的話，我不能活了」，具惠善則坦言，對於婚姻生活就是「一起把平凡的生活，變得不平凡點」超甜蜜告白，閃瞎觀眾。

安宰賢最後仍在汽車後座堆滿花草，向具惠善求婚。（翻攝自安宰賢Instagram）

事實上，小倆口第一次初吻也是具惠善主動親吻安宰賢，沒想到安宰賢當時似乎措手不及，害羞地跑走了。在具惠善提出結婚想法後，安宰賢在交往1年後，在汽車後座精心佈置，準備「驚喜」向老婆求婚。

相關影片：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）