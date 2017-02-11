張學友撫肌摸胸 同志情侶玩親親

張學友演唱會。（記者趙世勳攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「歌神」張學友重返小巨蛋，台北首場碰到元宵節，也是全新巡迴的第50場，他開心喊：「台灣的朋友大家好嗎？元宵節快樂！」55歲的他歌唱實力依舊，為巡演健身、練舞多時，他打趣撫著胸肌說：「我在2年前開始健身，雖然已經過了脫衣服的時候，還是希望有好身材跟大家見面。」

張學友演唱會。（記者趙世勳攝）

「A CLASSIC TOUR 學友·經典世界巡迴演唱會」第11站到台北，這次他在小巨蛋唱6場，突破個人攻蛋的場次紀錄，共吸引7.8萬的歌迷朝聖，票房吸金台幣2.5億元，目前全球場次已排了114場。

張學友演唱會。（記者趙世勳攝）

歌神共換穿10套服裝、連飆40首經典作，歌神開口向歌迷打招呼，「一來就很緊張，我是一個很害羞的人啊！」透露四面台雖然累，這次歌單也不怎麼好唱，但仍希望重現經典的內容，要歌迷都帶著愉快的心情回家。

他接著預告，今晚攝影會拍現場歌迷，當鏡頭掃到現場情侶，2人立刻深情接吻，歌神笑說：「就是要類似這樣，但親吻不是唯一答案，我們會選出最溫馨的畫面，演唱會最後要送上禮物」，接著唱經典曲《她來聽我的演唱會》，鏡頭開始掃射現場，更拍到一對同志愛侶，深情擁吻讓全場尖叫。