18歲松野莉奈猝逝 師姐團泛淚：難以置信

日女星松野莉奈日前驚傳猝逝。（翻攝自松野莉奈Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女團「私立惠比壽中學」成員松野莉奈8日驚傳病逝，經紀公司公布死因為致死性心律不整，年僅18歲便撒手人寰讓粉絲們無法接受，外界也質疑與過勞工作有關，今「私立惠比壽中學」學姐團「桃色四葉草」接受採訪，表示對學妹的辭世無法置信。

「桃色四葉草」表示對學妹的離開感到震驚。（翻攝自nadao＿stagramcz Instagram）

今日桃色四葉草在橫濱開唱，團員們在台上首談松野莉奈死訊，隊長百田夏菜子紅著眼說：「她是我們一起努力過來的搭檔，對這突然發生的消息，我們至今難以置信，但如果我們維持這樣悲傷的表情演出，相信莉奈跟歌迷們也無法開心，所以接下來請讓我們全力以赴。」隨後默哀10秒鐘，台下觀眾也給予掌聲安慰團員們。

「桃色四葉草」表示對學妹（圖）的離開感到震驚。（翻攝自松野莉奈Instagram）

「私立惠比壽中學」為「桃色四葉草」的姐妹團之一，晚桃色四葉草一年出道，松野莉奈的猝逝震驚娛樂圈，也讓大眾開始檢視偶像們的過勞狀況，網友也催促勞動局介入調查，希望此類憾事不要再度上演。