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首頁 > 婉君推

女星也想要雙胞胎 做試管護士問「怎麼又一個人」

2017/02/11 21:05

佩佩透露去醫院做試管嬰兒時，總是被護士問「怎麼都妳一個人」。（翻攝自佩佩臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕演藝圈「最美雙胞胎」藝人依依、佩佩，2014年選擇一起舉行浪漫婚禮，姊姊依依雖然是不孕體質，但婚後一直積極產子，先是人工受孕生下兒子「小餅乾」，之後又進行試管嬰兒一次就中雙胞胎，讓原本堅持不生的佩佩相當羨慕，決定挑戰試管嬰兒，去醫院打針時，卻總被護士問「怎麼都妳一個人」，讓她有點難過。

雙胞胎姊姊依依佩佩日前一起拍攝「孕婦」婚紗照。（翻攝自佩佩臉書）

據《聯合報》報導，佩佩今年初才決定做試管嬰兒，為了能夠一次就中，佩佩特別小心翼翼，連起床動作都不敢太大，翻身還要老公幫忙，婆婆也心疼媳婦，親自送飯到房間，讓佩佩笑虧，「這段時間好像公主病上身」，但老公為了先賺飽奶粉錢忙著工作，只好讓佩佩一個人到醫院打針，連護士都忍不住問她，「啊妳又一個人喔？」看到其他媽媽都有老公陪伴，也讓佩佩有點心酸。

藝人佩佩（左）和老公余小魚（右）結婚2年，感情甜蜜。（翻攝自佩佩臉書）

但老公為了彌補她，竟一口氣買下16萬名牌包送給佩佩，讓她直呼「他不是很重視物質的一個人，卻為了我買這個包包，還滿感動的。」第一次做試管嬰兒，佩佩怒力了1個月，希望月底能有個「禮物」來報到。

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