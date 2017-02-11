聲優王子開唱搖電臀 拋玫瑰秀肌電翻台粉

宮野真守今在台開唱，燦笑拋媚眼電翻粉絲。（雅慕斯提供）

〔記者粘湘婉／台北報導〕日本「聲優王子」宮野真守今選在元宵節，首度在寶島開唱，他曾被選為「人氣No.1 帥哥聲優」，今一開場就穿上黑色勁裝，在金屬鐵網後演唱《Shout!》展現野性Power，接著大方搖性感電臀、拋媚眼，唱到興起時扯開上衣釦子秀健壯胸肌，魅力不輸當紅偶像，電翻台下1100名粉絲。

宮野真守今開唱，載歌載舞大秀動感魅力。（雅慕斯提供）

今他設計不少撩粉橋段，在唱《Sugar,Sugar》時驚喜拿出玫瑰，嘴甜用國語大喊「好美的玫瑰，這是要送給大家的，有誰想要？」拋花後還不忘放送電眼；唱《Kiss x Kiss》則大獻飛吻，讓粉絲們尖叫聲連連。

宮野真守撩衣秀健壯臂膀，引爆粉絲尖叫。（雅慕斯提供）

他首次在台開唱，看得出用心十足，事前做問卷調查台粉想聽的歌曲，他打趣表示：「台灣粉絲們好像都比較喜歡情歌耶，搖滾歌曲呢？」粉絲們趕忙大喊都喜歡。此外，演唱會上也特地播放他昨抵台機場畫面、記者會花絮，以及他上次來台參觀的龍山寺、中正紀念堂等觀光景點，連夜趕工剪輯讓粉絲又驚又喜。

宮野真守今在金屬鐵網後現身開唱，展現野性power。（雅慕斯提供）

而相當有語言天分的他，今也秀了好幾句國語，還搞笑吐槽身旁樂團團員，「你說的國語我聽不懂耶」。而他昨在記者會上，表示想試試看替女生配音，今演唱會就成功圓夢，演出中大螢幕播出他事前拍攝的搞笑短劇，劇中他大玩美劇《神仙家庭》梗，一人分飾5角，畫上粗眼線、口紅搞笑扮起丈母娘、太太，過足女裝癮，逗笑在場粉絲。他明下午5點在ATT SHOW BOX還有一場演出，2場演唱會門票全數完售，共吸引2,200名台粉捧場，票房進帳616萬。