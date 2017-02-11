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（影音）兄弟也明算帳！金宇彬問粉絲「有去李鍾碩見面會嗎」？

2017/02/11 20:14

〔記者陳立妍／台北報導〕南韓「長腿歐巴」金宇彬今晚3度在台會粉絲，現場與3名幸運粉絲重現《任意依戀》劇中捏臉、牽手、背後抱經典場面，他聽到其中一名粉絲已經第3次參加他的見面會，卻突然天外飛來一筆拷問她：「你有去李鍾碩的見面會嗎？」聽到粉絲答「沒有」 ，立刻開心大喊：「很好！」搞笑表示：「他搶了我2個廣告！」被主持人阿娟虧雖然是好兄弟也要明算帳。

金宇彬見面會。（記者王文麟攝）

金宇彬在《任》劇飾演大明星，為戲首度開金口獻唱電視劇原聲帶《知道嗎》，見面會上他難掩緊張，自爆先錄了一段開頭防止走音，隨後他拿著白色巨型熊娃娃驚喜走向觀眾席，還原在《任》劇唱歌告白秀智的浪漫場面，電得女粉絲暈頭轉向，也讓台下粉絲陷入一陣瘋狂。

金宇彬見面會。（記者王文麟攝）

之後與粉絲互動的環節中，有粉絲上台後向他宣示忠誠，表示「絕對不會去李鍾碩的見面會」，金宇彬則不改幽默回應：「你可以去沒關係，反正我們是不同天，去了之後上台跟他說 『我是金宇彬的粉絲』。」笑翻全場，也再度印證兩人私下的好交情。

金宇彬見面會。（記者王文麟攝）金宇彬見面會。（記者王文麟攝）金宇彬見面會。（記者王文麟攝）金宇彬見面會。（記者王文麟攝）

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