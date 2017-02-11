真的累了！李國毅：想要過過自己的人生

李國毅今日出席活動，再次透露想休息的念頭。（翻攝自李國毅臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人李國毅因演出《我的自由年代》而打開知名度，隨後也演出多部知名戲劇，使他人氣大增，日前曾在臉書透露離開念頭，引來網友擔心，今日他出席活動又再次表示想要有休息時間過自己的人生。

日前李國毅表示想離開，被外界認為是想退出演藝圈。（翻攝自李國毅臉書）

李國毅日前曾在臉書PO出「不是害怕，只是越來越失望，再蹲一個月，離開吧！」被猜測要退出演藝圈，但他隨後表示「誰說朕要退位的」，否認傳聞，但今日他又再次透露想休息的念頭，據《ETtoday》報導，李國毅出席活動時表示「一直不斷演戲，陷入了一個旋渦裡面，現在想要至少2個月的休息時間，暫時不要長時間持續工作，就是投入在劇組當中，想要過過自己的人生。」

對於與連俞涵不合的傳言，李國毅自責沒保護好她。（翻攝自李國毅臉書）

一年尬四部戲的他表示想要多點時間陪家人，網友也鼓勵他「休息是為了走更長遠的路」，日前傳出李國毅不滿電視劇《如朕親臨》劇本，且與女主角連俞涵爆出不合，但今日他澄清這些事「根本子虛烏有」，也自責沒有保護好連俞涵。