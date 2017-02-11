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劉奕兒穿布偶裝上擂台 被打到落花流水

2017/02/11 19:52

《浮士德的微笑》劉奕兒穿上熊布偶裝，上擂台進行拳擊比賽。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕劉奕兒在台視、三立週日偶像劇《浮士德的微笑》穿上熊布偶裝，上擂台與「雞偶」進行拳擊比賽，雖然這不是第一次穿偶裝，但卻是首次用此造型被打，她因為「熊頭」太大，完全無法貼合，只要對方一向她揮拳，整顆熊頭便不斷旋轉，讓她看不到對方而只能被打得落花流水。

《浮士德的微笑》劉奕兒穿上熊布偶裝，上擂台進行拳擊比賽，右為張立昂。（三立提供）

劉奕兒笑著說：「我還問對方為甚麼看到我的熊頭都歪了，還一直向我揮拳，沒想到對方說自己的雞頭也跟她一樣轉來轉去看不到，所以亂打。」劉奕兒還說熊頭實在太大了，讓她一直要脖子出力，將偶頭ㄍ一ㄥ住，不然很容易重心不穩往前或往後倒，她說：「看到一隻熊四腳朝天或是仆街畫面挺好笑的。」

《浮士德的微笑》劉奕兒穿上熊布偶裝，上擂台進行拳擊比賽。（三立提供）

問到穿偶裝的感覺，劉奕兒表示，自己平常是個怕冷的人，每到寒冬季節，身上必貼3到4個暖暖包，拍攝當天氣溫低，但穿上這套熊裝，又要一直動來動去，整個人在裡面熱到直飆汗，就連收音的mini mic也浸在汗水裡，她開玩笑說：「還好有先見之明，沒有黏暖暖包，不然拍完這場戲一定熱到中暑了。」。

拍攝武打戲一直以來是劉奕兒的夢想，這次的「類武打」，她知足開心笑說，也算是過過武打乾癮了，但還是希望有一天能夠拍攝赤手空拳的打戲。她在大學時期曾跟著校隊上跆拳道的課，平時上健身房時也會上拳擊及散打，所以也有一些基本的底子，雖然這場戲被打的成分居多，但劉奕兒仍是雀躍直喊：「這也是動作戲的一部分，很享受！」不過她還是有「大展拳腳」的畫面，而平常就有在做功課準備，工作人員大讚劉奕兒的動作超有架式，這一句讚美也讓她興奮不已。

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