（影音）被爆耍大牌 謝佳見委屈：我是非常自律的人

〔記者吳志偉／台北報導〕謝佳見日前遭人在「靠北影視」中影射有大頭症，要求髮型師跟棚內又跟外景，認為這樣打壞劇組分工，今天謝佳見擔任華碩三創店一日店長，被問到為什麼被傳出耍大牌，先是開玩笑說：「因為我太帥了嗎？」接著認真表示：「這事情我不太清楚，我的頭髮本來就比較難整理，可能有人會覺得一個男藝人在頭髮上花太多時間，但我算是非常自律的人。」

謝佳見出席平板電腦新品發表情人節活動。（記者陳奕全攝）

現場經紀公司也解釋，棚內、棚外本來各有一位髮型師，棚外髮型師因爲個人原因希望更換棚內髮型師，但是新的棚內髮型沒跟謝佳見合作過，後來棚外髮型師與製作單位達成共識，同意不管棚內或棚外，每天謝佳見第一個髮型都是由棚外髮型師處理，可能因旁人不清楚緣由，所以才會傳出這樣耳語。

謝佳見出席平板電腦新品發表情人節活動。（記者陳奕全攝） 謝佳見出席平板電腦新品發表情人節活動。（記者陳奕全攝）

被冠上「大頭症藝人」，謝佳見坦承有點委屈，覺得耍大牌定義應該是拍戲讓別人等超過半小時，或是事情做不好還要要裝作很厲害的樣子，他說：「我對事情比較嚴苛，不要遲到，工作上要認真，可以開玩笑，但不能不做功課。」