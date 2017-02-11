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59屆葛萊美獎台灣看得到 碧昂絲孕肚成焦點

2017/02/11 18:59

第59屆葛萊美獎由《兜風KTV》主持人詹姆斯柯登獨挑大樑。（Star World提供）

〔記者吳琬婷／台北報導〕年度音樂盛會《第59屆葛萊美獎》頒獎典禮即將登場，Star World將在下週一（13日）上午9點起LIVE直播，台灣觀眾可同步收看精彩典禮表演。

這次頒獎典禮流行樂壇天王天后盡出，包括愛黛兒、女神卡卡、碧昂絲、火星人布魯諾、威肯、齊斯艾本、凱莉安德伍、凱蒂佩芮等，都將登台表演，另外，約翰屈伏塔、珍妮佛洛佩茲、席琳狄翁等巨星會也擔任頒獎引言人。

碧昂絲今年將挺孕肚登葛萊美表演。（Star World提供）

不過，最令人期待的還是這次以專輯《檸檬特調》獲9項入圍的碧昂絲，日前也宣布懷有龍鳳胎，可說是雙喜臨門，她這次還將挺肚登台表演，勢必將成為當天典禮的焦點。

今年葛萊美獎主持棒，由《兜風KTV》（Carpool Karaoke）主持人詹姆斯柯登獨挑大樑，他以與巨星們搞笑又自然的互動聞名，典禮製作人埃利希對柯登深具信心，也期待他與典禮擦出有趣的火花！

Star World台灣臉書粉絲團當天有ICRT DJ Joey（左）和鯰魚哥同步直播中文評述。（Star World提供）

台灣觀眾可在2月13日上午9點於Star World同步收看《第59屆葛萊美獎》頒獎典禮；無法看電視的觀眾，也可以到Star World台灣的臉書粉絲團，有ICRT DJ Joey和鯰魚哥同步直播中文評述、趣味互動送贈品。另外，13日晚上9點Star World也提供中文字幕重播。

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