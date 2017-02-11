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羅志祥高調放閃 和周揚青IG打情罵俏

2017/02/11 20:39

羅志祥（右）與中國網紅周揚青（左）越愛越高調。（翻攝自周揚青、羅志祥Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「小豬」羅志祥和中國網紅周揚青，公開戀愛近2年，感情十分穩定，近來更大方在社群網站曬恩愛，越愛越高調。昨日，周揚青在Instagram上傳一張「跩臉」照片，讓網友直乎表情神似男友羅志祥，立刻引來小豬本人留言，「是在學我嗎？」隔空傳情，閃瞎粉絲。

周揚青裝出「羅志祥招牌表情」。（翻攝自周揚青Instagram）

周揚青昨在Instagram寫道，「Hi Grace!有沒有一個詞叫～粉帥粉帥的，哈哈」似乎相當滿意這個「跩臉」表情，但仔細一看與男友羅志祥真的有幾分相似，讓網友直呼「簡直夫妻臉，越來越像了」，沒想到羅志祥卻在底下留言「這表情是在學我嗎？」，讓周揚青直接吐槽「你可要點臉吧...」羅志祥立刻回應，「對～！那時候不知道是誰叫我教他這表情的喔！」小倆口一來一往甜蜜鬥嘴，讓粉絲看了直呼「太閃了」、「家庭地位一目了然」。

羅志祥公開認愛女友周揚青後，越愛越高調，屢被傳好事將近。（翻攝自羅志祥Instagram）

羅志祥和女友周揚青在IG鬥嘴，高調曬恩愛。（翻攝自周揚青Instagram）

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