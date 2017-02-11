《天黑》黃尚禾不會演自慰戲？導演神回笑噴

《天黑請閉眼》演員賴佩霞（左起）、黃尚禾、孫可芳、朱盛平接受《台灣名人堂》專訪。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕台視《台灣名人堂》明（2/12）天將專訪台視、植劇場《天黑請閉眼》主要演員賴佩霞、黃尚禾、孫可芳、朱盛平，劇中飾演民宿老闆娘的賴佩霞，褪去平時螢光幕前氣質優雅、光鮮亮麗的模樣，完全以素顏上陣，她笑說：「不只沒有上妝，導演還把我畫醜！」對於網友紛紛打抱不平表示「會不會太犧牲」，她敬業的笑說：「不覺得是犧牲，可以展現不同的樣子、反而非常過癮！」

《天黑請閉眼》演員賴佩霞（左二起）、黃尚禾、孫可芳、朱盛平接受《台灣名人堂》鄔凱雯（左）專訪。（台視提供）

近年已逐漸淡出演藝圈的賴佩霞，為什麼願意接下從未嘗試過的驚悚推理《天》劇，她展現出情義相挺的態度：「不管小棣老師做什麼，我一定全力支持！」。而劇中飾演賴佩霞兒子的黃尚禾，談到劇中有場「打手槍」戲碼，他透露當天一到現場就問導演：「要不要先討論一下。」結果反被導演妙回將一軍：「你應該比我懂吧！」

出道多年的賴佩霞，這次在《天》劇中以前輩身分帶著新生代演員演出，為全劇激盪出不少精彩火花，賴佩霞在接受主持人鄔凱雯訪問時，透露自己是獨生女，一直很期待嚮往團體生活，她笑說：「因為我要回家找老公小孩，不像幾位演員直接住在片場，不過在他們身上看到年輕人的活力與正向。」

《天黑請閉眼》演員賴佩霞（左二起）、黃尚禾、孫可芳、朱盛平接受《台灣名人堂》鄔凱雯（左）專訪。（台視提供）

黃尚禾表示：「有佩霞姐在就很有安全感，連家裡的私事都可以跟佩霞姐聊。」片場的開心果朱盛平也說：「佩霞姐有一種媽媽的味道！」不過賴佩霞則加碼爆料，平常在片場笑嘻嘻的盛平，原來沒交過男朋友，她笑著表示：「很想帶著盛平到全世界告訴大家，不交男朋友妳就可以這麼快樂！」

劇中是柔弱文靜代表的孫可芳，其實私下個性活潑，連黃尚禾也說：「妳本人話好多喔！」孫可芳透露有次在苗栗山區拍戲遭遇颱風侵襲，不只道路中斷、手機訊號中斷、拍攝宿舍也是斷水斷電，有如劇中恐怖情景再現，她緊張地召集大家並把所有零食倒出來估算看還能撐多久，孫可芳笑說：「因為我本人很愛吃，第一個念頭就是『怎麼辦、沒有便當吃了』。」精彩訪談內容請鎖定明（2/12）天上午10點台視的《台灣名人堂》。