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結婚前宣佈開演唱會 男星遭酸拿錢補貼婚禮

2017/02/11 18:52

文熙俊（右）本月12日將與「Crayon Pop」成員昭燏（左）結婚。（翻攝自OSEN）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓元組偶像「H.O.T」成員文熙俊，日前宣佈將和小13歲的女團「Crayon Pop」成員昭燏結婚，兩人將在12日在首爾舉行婚禮。即將新婚的文熙俊，近日宣布將在8月舉行個人演唱會，卻引起粉絲不滿，質疑文熙俊把粉絲當ATM，來補貼婚禮費用。

文熙俊被質疑開演唱會，是為了補貼婚禮費用。（翻攝自News1）

據韓媒《中央日報》報導，文熙俊宣佈將在8月於南韓舉行3場演唱會，公開全場統一票價13萬2千韓幣（約3580台幣），卻讓粉絲相當不滿，怒批文熙俊是為了結婚才開演唱會，根本把粉絲當成ATM。文熙俊今日也在官方網站澄清，否認把粉絲當成ATM，對於被誤解開演唱會來補貼婚禮花費，真的感到非常難過，更強調開演唱會不是為了錢，也從未對外說過演唱會跟婚禮有關。

文熙俊（左）將迎娶小13歲的昭燏（右）。（翻攝自mydaily）

文熙俊相當無奈地表示，先前舉辦生日派對，就曾被指是強調送禮物的人，如今舉行演唱會又被質疑，讓他相當沮喪，更反問「如果不是因為結婚，會不會發生這種事」表達對被誤解的無奈心情。

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