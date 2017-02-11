超虐！楊冪新戲慘被趙又廷挖雙眼 觀眾跪求「快賜死」

楊冪和趙又廷主演的《三生》，在中國人氣相當火紅。（翻攝自《三生三世十里桃花》微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星楊冪有「古裝女神」的封號，近期和趙又廷主演電視劇《三生三世十里桃花》受到廣大迴響，堪稱中國時下最夯劇。戲裡楊冪苦戀趙又廷飾演的天族太子，在昨晚播出的劇情中，楊冪上演慘遭被挖雙眼的戲碼，虐心橋段讓大票觀眾跪求「快賜死」，楊密也自嘲「拍了一部被大家要求快點死去的戲，我應該是拍了假電視劇！」

楊冪在劇中飾演本具有神力的「白淺」，卻因故變成凡人「素素」，不僅被陷害、禁足吃盡苦頭，昨晚播出的最新一集中，還慘遭愛人親手挖去雙眼，超虐橋段讓觀眾看不下去，心疼直喊「素素快跳誅仙台結束生命吧！」希望素素趕快領便當，不要再受折磨。

昨楊冪在戲裡慘被趙又廷挖雙眼。（翻攝自《三生三世十里桃花》微博）

昨晚的挖眼戲才一播出，今早楊冪就收到網友的搞笑P圖，鞠躬求素素快跳誅仙台，讓她哭笑不得，無奈表示「早上一醒收到這個，我也很絕望啊！」而這也是楊冪演過多部戲劇以來，第一次被觀眾要求快點賜死，意外掀起熱議，同時可看出該劇討論度相當驚人。

今楊冪收到網友的搞笑P圖，她逗趣回應「很絕望」。（翻攝自楊冪微博）

網友做出各種P圖，引起熱議。（翻攝自楊冪微博）

楊冪飾演的角色在戲裡吃盡苦頭，被觀眾要求賜死。（翻攝自楊冪微博）