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邊說「無法忍受社群媒體」 席琳娜每天依舊更新IG

2017/02/11 16:43

席琳娜因紅斑性狼瘡進勒戒中心休養90天，復出後卻表示無法忍受社群媒體。（翻攝自席琳娜IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕24歲小天后席琳娜去年因染紅斑性狼瘡進勒戒中心休養，演藝工作急喊卡，直到去年11月才復出。愛用Instagram的她，過去常常曬美照分享日常，更獲IG最高人氣照片紀錄保持人，不料經過大病後，她竟直言「難以忍受社群媒體」，更反思當忙著滑手機時，反而會和人們變得更疏離。

去年8月席琳娜因紅斑性狼瘡引起焦慮症、恐慌症，緊急進勒戒中心治療，消失螢光幕前。日前她受訪時坦言勒戒的90天是很困難的時光，「在那邊遇到很多孩子和這些角色經歷一樣的問題。我覺得很困惑，我不知道我是誰。」經過這段過往，她也表示現在不能忍受社群媒體，「我不能忍受他們在看的這些內容，我不能接受這些他們信以為真的事情。當你每天忙著滑手機而忽略你自己眼前的生活，我覺得和人們變得很疏離。」

雖然席琳娜似乎開始反思社群媒體的意義，但話說歸說，她仍維持過去每天po照分享的習慣，相當用心經營IG，狠狠打自己一番長篇大論一巴掌。

席琳娜去年PO出喝可樂照吸引640萬人按讚，獲去年IG最高人氣照片。（翻攝自席琳娜IG）

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