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陶子高雄發表新書 樂被5歲萌娃告白

2017/02/11 16:21
陶子今日到高雄辦新書發表會，一個跟著媽媽來的5歲小男孩，目不轉睛地盯著陶子看，突然說「陶子姐好漂亮」，陶子聽了笑得合不攏嘴。（記者葛祐豪攝）陶子今日到高雄辦新書發表會，一個跟著媽媽來的5歲小男孩，目不轉睛地盯著陶子看，突然說「陶子姐好漂亮」，陶子聽了笑得合不攏嘴。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕藝人陶晶瑩冒著寒流，今天南下高雄舉辦新書發表會，碰上一位5歲小男孩真情告白，當著她的面說：「陶子姐好漂亮！」，讓陶子笑開懷。

陶子新書發表，粉絲熱情相挺。（記者葛祐豪攝）陶子新書發表，粉絲熱情相挺。（記者葛祐豪攝）

陶晶瑩今天在高雄大遠百誠品書店，舉辦高雄唯一一場《╳！為何我又站在雪地上》新書發表會，上百位熱情粉絲同樣不畏寒流來襲，擠爆會場。

陶子一一為粉絲簽名，一位跟著媽媽前來的5歲小男孩，目不轉睛地盯著陶子看，突然來段真情告白，直呼「陶子姐好漂亮」，陶子一聽當場笑開懷。

陶晶瑩這本書總共6萬多字，花了2年完成。她說，有時候覺得太自溺，只沉浸在自己的生活、自己的感受，但讀者真的太寵她，給她很正面的回饋。

陶子表示，她也在書中談及很多恐懼，包括在演藝圈一直不被當成美女的恐懼，把心情說得真真切切。她笑道，「像一群男生看到美女，跟飄過妳的反應常常碰到，但我就覺得，打從心底來說，我覺得我自己好美哦！」

陶子的老公李李仁最近也跟史丹利，發行了滑雪書《滑雪讓我們人生更完整：兩個熱雪大叔的冒險之旅》，李李仁曾說，「無論外人怎看，她（陶晶瑩）在我眼底、心中，甚至懷孕時，都是最美的。」

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