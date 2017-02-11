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爸爸插管臥床 名嘴難過「你罵罵我也好」

2017/02/11 16:03

許聖梅是娛樂圈知名名嘴。（翻攝自許聖梅臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕名嘴許聖梅在節目上話題無所不包言詞犀利，深受各大電視節目喜愛，是許多談話節目的常客。為了償還家中債務，許聖梅一肩扛起經濟重擔，不放過任何一個跑通告的機會，但今日許聖梅卻透露，最近一直没時間休息，完全沒有喘息的空間，仍而在最疲憊的時候總讓他想起臥病在床的父親。

許聖梅透露父親透過電視看到女兒，總讓他眼泛淚光。（翻攝自許聖梅臉書）

許聖梅在臉書透露，父親一個人住在榮民之家，又插管臥病在床，但她時常要趕通告賺錢，沒能常常陪伴父親，父親僅能透過電視看看女兒，「爸爸可以在電視上看到女兒，總讓他眼泛淚光」，上週日她與妹妹一起去探望父親，但似乎因為待太晚了，讓隔壁床的老伯伯忍不住開口大罵，敢人離開。

許聖梅透露父親生病後已許久未開口說話，感嘆地說「你駡駡我也好啊！」。（翻攝自許聖梅臉書）

許聖梅感嘆地說，「没關係，能夠駡人表示身體好，老爸已經很久没開口了……你駡駡我也好啊！」讓網友紛紛為她加油打氣，希望她的父親能早日康復。事實上，許聖梅曾透露，父親年老被後母趕出家裡，在養老院又被虐待，讓她相當心疼老父親。

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