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（影音）台鮮肉男團撞歌防彈、GOT7 網狠批：抄太大

2017/02/11 15:57

A-Team日前推出新歌《MR. A TEAM》，卻遭韓團粉絲指抄襲。（年代提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕年代電視最新偶像實境秀《Fighting吧！天團》推出新生代男團「A-TEAM」，由5位平均21歲的高顏值小鮮肉組成，舞蹈和歌唱實力都有著高水準，擄獲不少姐姐妹妹的心。日前才推出全新單曲《MR. A TEAM》，不料整首歌卻跟南韓團體GOT7、防彈少年團的歌多處雷同，疑似抄襲。

《MR. A TEAM》是由音樂才子紀佳松為A-TEAM量身打造，搭配知名舞蹈老師藍波編排的舞蹈，一推出就引起熱議。但在正式版MV釋出後，卻發現前奏和防彈少年團的《FIRE》幾乎一樣，連節奏、停頓處都相同，有網友狠酸「這開頭害我差點就接『불타오르네（火燒起來了）』了呢！」不只前奏，副歌也和GOT7的《Hard Carry》很像，慘遭大批網友痛批「抄太大！」

稍早，A-TEAM在臉書否認抄襲，並澄清團員也認為前奏前幾秒的確有些相似，但整首歌長達3分多鐘，不希望只因為幾秒鐘的前奏就抹煞音樂老師的努力，同時表示未來在音樂上會更加小心，努力到讓大家肯定。

A-Team稍早在臉書否認抄襲傳聞。（翻攝自A-Team臉書）

（影片擷取自Youtube，如遭移除敬請見諒）

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