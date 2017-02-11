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Spexial風田生日許6願望 實境節目闖關踢鐵板

2017/02/11 15:06

Spexial風田的在《綜藝3國智》被處罰畫臉穿女裝。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕台視外景實境競賽節目《綜藝3國智》，來自日本的Spexial風田，今晚將慘遭「泰山壓頂」！製作單位派出體重直逼90公斤的工作人員巧扮「女泰山」，身形纖瘦的風田才一背起便有如「千斤壓頂」，腿軟蹲在地上、面露難色直搖手。

在「成語接龍」這一關風田又遭到淘汰，被迫換上金色假髮、短裙，以「神力女超人」造型亮相，還被眾人畫成大花臉，風田笑說：「之前也有扮過女生其實很習慣了，只是沒有被畫成這樣。」由於明天正好是風田的生日，他打破常規一口氣連許了6個願望：「我想談戀愛、想養狗、變壯、變帥、打羽毛球變強、希望世界和平！」

此外，主持群大玩角色扮演遊戲，從北台灣一路往南移動，各站關卡輸家必須男扮女裝「賣萌」留在原地義賣，首先被淘汰的風田一開始還擔心銷路不好，沒想到民眾反應熱烈，不一會功夫便全數售出，讓他感動直呼：「台灣人真的好溫暖！」由於銷售進度超前，風田特別再次獻唱兒歌為自己平反，雖然歌詞還需經旁人提醒，最後仍順利完成，還不忘向身旁工作人員討拍，頻頻詢問：「你們看，我真的會唱吧！就是那個音樂的key太高了啦！」

Spexial風田的在《綜藝3國智》被處罰畫臉。（台視提供）

Spexial風田的在《綜藝3國智》背起體重直逼90公斤的工作人員。（台視提供）

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