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「陰間使者」李棟旭人氣飆 1500張FM門票秒殺黃牛票狂竄

2017/02/11 14:46

李棟旭的亞洲巡迴粉絲見面會將於下月從首爾起跑，昨1500張門票開賣1分鐘隨即宣布秒殺。（翻攝自網路）

〔記者陳立妍／綜合報導〕35歲的南韓男星李棟旭近期在新劇《燦爛的守護神》飾演「陰間使者」人氣三級跳，趁勢宣布於下月起從首爾為起點，舉辦亞洲巡迴見面會，預計將探訪海外8個國家。昨晚首爾場門票開賣，1500張門票開賣1分鐘隨即宣布秒殺，甚至出現不少黃牛開高價兜售門票，讓李棟旭所屬的經紀公司今緊急出面，呼籲粉絲切勿購買來路不明的非法票券。

李棟旭所屬的KingKong表示，除了以高價兜售見面會門票，購買不法的票券也視為非法行為，見面會當天對於這些不法的門票，將以無效處理，呼籲粉絲千萬不要購買從官方門票販售網站以外的管道，購買見面會門票。而KingKong也透露，因為是時隔以久再次舉辦的見面會，為了能在活動上和粉絲愉快的交流，並製造美好的回憶，李棟旭將盡最大的努力準備這次的見面會。

李棟旭的亞洲巡迴見面會將於3月12日從首爾開鑼，台粉也紛紛敲碗，期盼台灣能成為其中一站。此外，《燦爛的守護神》預計將於暑假在衛視中文台播出，電視原聲帶則將於24日在台發行。

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