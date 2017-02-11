「我們像嗎？」 池錫辰與撞臉的品冠終於相見歡！

「王鼻子哥」池錫辰（左）先前就不斷被說與馬來西亞歌手品冠（右）撞臉，就連他自己都覺得2人十分神似。（合成圖，翻攝自微博）

〔記者陳昱均／綜合報導〕過去時常有人在說南韓綜藝節目《RUNNING MAN》的固定班底「王鼻子哥」池錫辰戴著黑框眼鏡的模樣，根本就與馬來西亞歌手品冠撞臉，他在前年就曾於個人微博上分享粉絲向他介紹品冠、還附上一張品冠照片的留言，乍看之下2人根本就一模一樣，當時池錫辰自己也被嚇了一大跳，在微博上回覆：「太像了」，讓網友直呼：「真的太像兄弟了！」而昨天（10日）池錫辰與其他4位《RM》固定班底一起來台舉辦見面會，品冠本人竟驚喜現身來替撞臉的「哥哥」池錫辰送花，2人還開心合照，畫面十分神奇。

池錫辰（左）昨天來台舉辦《RUNNING MAN》時，終於和一直被說與他撞臉的歌手品冠（右）相見歡了。（翻攝自池錫辰Instagram）

與「無印良品」十分有緣的池錫辰，前年在光良開唱時才驚喜擔任嘉賓現身天母體育館，除了送上《RM》節目中貼有姓名牌的運動外套，還與對方一起合唱《童話》，掀起全場高潮；而他昨天來台舉辦《RM》見面會時，曾被說與他「撞臉」的歌手品冠也特地來到現場，不只為池錫辰獻花，2人還一起比出大愛心的姿勢來合照，十分逗趣。池錫辰也寫道：「很高興見到你～ 這段期間以來一直被提到但是才第一次見面的品冠，帶了花束來應援真的十分感謝~ 是被說跟我相像後才認識的歌手」，最後又問了粉絲：「我們像嗎？」底下網友紛紛回應：「簡直一樣」、「你們根本兄弟吧！」

前年5月池錫辰（左）才驚喜擔任光良演唱會嘉賓，除了送上《RM》節目中貼有姓名牌的運動外套，2人還一起合唱《童話》。 （資料照，記者潘少棠攝） 池錫辰在Instagram上開心秀出與品冠的合照。（翻攝自池錫辰Instagram）