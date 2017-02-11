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8000粉齊慶生惹哭池錫辰 感動喊「不會忘記台灣」

2017/02/11 14:11

「王鼻子哥」池錫辰昨天來台舉辦見面會時剛好遇到了自己的生日，全場8000名台粉一起為他準備驚喜的生日應援，成功惹哭他。（合成圖，翻攝自池錫辰Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓超人氣綜藝節目《RUNNING MAN》在去年歷經固定班底Gary退出以及換血停播風波後，原本預計要在本月底正式收攤，讓昨晚（10日）的台灣場見面會成為成員們最後一起公開亮相的機會，但上月底節目組又表示將為了粉絲繼續復播，說詞反覆引發爭議。即便如此，依然不改粉絲的熱情，固定班底除了另有工作要忙的劉在錫外，以6缺1的形式在台大綜合體育館與粉絲們相見歡，剛好適逢「王鼻子哥」池錫辰的生日，全場8000名粉絲一起為他慶生，讓他感動到哭了，還在Instagram發文表示「不會忘記台灣」。

李光洙（左起）、哈哈、池錫辰、宋智孝、金鐘國在見面會上搞笑變裝成天團「BIGBANG」。（記者趙世勳攝）池錫辰戴上白色假髮扮成「BIGBANG」成員大聲。（記者趙世勳攝）

昨晚舉辦的的「Running Man 演唱會2017」活動當天，正巧是班底池錫辰的生日，即便前一晚他已經收到了南韓粉絲的蛋糕禮物與祝福，但台粉也仍為他準備了一個驚喜慶生活動，全場8000名粉絲昨晚在見面會上同時高舉畫有池錫辰Q版造型以及「生日快樂」字樣的應援手幅，當鏡頭掃過去時，就成了一片白色的海洋，場面十分壯觀，讓池錫辰都看傻了眼、說不出話來，還感動到噴淚，頻頻轉身擦拭，讓其他成員們笑虧：「年紀大的人，眼淚也比較多！」他後來親自將當時的影片上傳至自己的Instagram，感性寫道：「真的真的非常感謝這樣的慶生方式，我真的很喜歡，感覺都要瘋掉了～」，還高呼：「永遠不會忘記台灣的，真的很謝謝這樣為我慶祝！」

全場8000名粉絲一起高舉池錫辰生日應援手幅的場面十分壯觀。（翻攝自池錫辰Instagram）除了手幅外，還精心為池錫辰準備了可愛的造型蛋糕。（翻攝自池錫辰Instagram）

相關影片：〈影片取自池錫辰Instagram，如遭移除敬請見諒〉

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