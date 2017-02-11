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《愛國者行動》重現波士頓恐攻 震撼畫面賺熱淚

2017/02/11 13:52

馬克華伯格力在片中身兼監製與主要演員。（甲上提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕電影《愛國者行動》改編自2013年震驚全球的「波士頓馬拉松爆炸案」，導演彼得柏格與身兼主角、監製的馬克華伯格力求貼近事實，還原重建馬拉松場景，並出動超過1000名臨演，將警民團結一心對抗炸彈客，驚險卻又感人的故事表現得淋漓盡致，在全球創下破10億台幣的票房佳績。

《愛國者行動》出動超過1000名臨演還原馬拉松現場。（甲上提供）

《愛國者行動》有超過7成的場景都在當年事發地點拍攝而成，但重頭戲波士頓馬拉松終點線，即是炸彈引爆片段則是靠劇組造景，鉅細靡遺連街道上口香糖污漬都不放過，同時全方位雷射與綠幕特效重現大樓建築物，連當地民眾看了都驚呼：「我真的就以為再轉個彎我就能回到我家了！」

恐攻爆炸讓波士頓馬拉松瞬間變成地獄，《愛國者行動》電影中結合了CBS新聞畫面以及FBI提供的機密畫面，真實畫面與電影影像交錯，更顯驚心動魄。

《愛國者行動》大手筆實景搭建、重現爆炸現場。（甲上提供）

《愛國者行動》上映後獲得不少好評，好口碑在爛番茄指數高達79%，一般觀眾評分的爆米花指數也有89%高度評價。導演透露，波士頓警察人員甚至自告奮勇加入拍攝工作，「這些感動人心的元素才是《愛國者行動》要傳達的訊息。」該片2月24日在台上映。

《愛國者行動》預告：（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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