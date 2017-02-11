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過了34年 經典犯罪暴力片《疤面煞星》將重啟翻拍上映！

2017/02/11 15:13

經典犯罪暴力片《疤面煞星》將被重新翻拍，並於2018年正式上映。（翻攝自Junkie Monkeys）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在1983年上映、由「教父」男星艾爾帕西諾（Al Pacino）主演的經典犯罪暴力電影《疤面煞星》（Scarface），劇情講述一名古巴難民來到美國後，因身無分文而幫黑幫份子辦事，最後成了擁有崇高地位的毒梟，但最後卻反因傲慢個性導至身邊人與自己被殺死的故事，雖然在當年就曾獲得十分成功的票房成績，但不少影評人卻抨擊該片過度談論暴力及非法的藥物使用，同時對於把古巴人塑造成罪犯和毒販而感到反感，評價褒貶不一，但該片依然被認為是「最佳黑幫電影之一」，連大導演馬丁史柯西斯也對其讚不絕口。而在該片上映24年後，《疤面煞星》又將再次重啟翻拍，預計將於2018年8月10日正式於美國上映

雖然《疤面煞星》被譽為「最佳黑幫電影之一」，但當年不少影評人曾抨擊片中過度談論暴力及非法的藥物使用。（翻攝自LiveInternet）

環球影業在美國當地時間10日正式對外宣布，他們原本排定在2018年要上映的一部「未定名電影」，其實就是《疤面煞星》的最新翻拍版，《疤面煞星》電影其實早在1932年時，就是根據1930年的同名小說所翻拍而成的，眾所皆知的1983年艾爾帕西諾的《疤面煞星》，早就已經是2次翻拍的作品，這次則將成為第3次。不過，目前仍未對外公開任何選角方面的事宜，就連導演都還不清楚會找誰，只知道1983年版的電影監製馬丁布萊格曼（Martin Bregman）將會再次回鍋參與，以執導拍攝黑色電影聞名的柯恩兄弟檔則將為該片擔任編劇一職，引發影迷高度期待。

《疤面煞星》睽違34年又將被重啟翻拍，令影迷十分期待。（翻攝自Mumby at the Movies）

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