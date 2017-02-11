（影音）《復聯3》才開拍2周 漫威公開最新片場花絮！

漫威今天公開了才開拍2周的《復仇者聯盟3：無限之戰》片場最新花絮影片，可以看到「鋼鐵人」小勞勃道尼（左起）、「蜘蛛人」湯姆霍蘭德、「星爵」克里斯普瑞特3人合體現身的模樣。（翻攝自YouTube）

〔記者陳昱均／綜合報導〕繼去年上映的《美國隊長3：英雄內戰》後，將會集結數十名漫威超級英雄的2018年重磅大片《復仇者聯盟3：無限之戰》，已經在上月底於美國亞特蘭大周的鬆木製片廠正式開拍，在所有參演角色都還沒正式確定前，漫威就搶先在開拍2周後，公開了一支最新片場花絮影片，一開始就讓「鋼鐵人」小勞勃道尼、「蜘蛛人」湯姆霍蘭德、「星爵」克里斯普瑞特3人一起出現在看起來像是一座廢墟的綠幕佈景裡，光這強大的跨片組合，讓影迷看了馬上就嗨翻天！

影片中只揭露拍攝第一天所在的一座廢墟場景中。（翻攝自YouTube）

雖然在這支片場花絮中，除了公開廢墟綠幕場景外就沒有再針對劇情做出任何劇透，不過漫威總裁凱文費奇、雙編劇史蒂芬麥費利（Stephen McFeely）、克里斯多佛馬庫斯（Christopher Markus）以及雙導演羅素兄弟，都對接續在《美隊3》之後的《復聯3》劇情將會如何走下去做出了說明，編劇們表示：「（《美隊3》後），東尼不再跟史蒂夫說話了...而復仇者們現在成了空有名號的空殼，這個世界已經變得十分脆弱」，但就是在此時，卻出現了漫威最強大的反派薩諾斯，試圖要集結所有無限寶石來稱霸宇宙，貌合神離的復仇者們依然得想辦法再次團結起來，面對終極反派薩諾斯的挑戰，而凱文費奇就透露正是因為這樣，才會在《復聯3》之前，就先拍攝讓復仇者們分崩離析的《美隊3》，顯示出劇情的張力。

最強反派薩諾斯的形象概念圖也在花絮影片中曝光。（翻攝自YouTube）

除了談論劇情發展外，這支影片也搶先公開了一些《復聯3》的角色概念照，觀眾除了可以看到將由男星喬許布洛林演出的「薩諾斯」在這次電影中的形象概念圖之外，甚至還能看到《星際異攻隊》的火箭浣熊與雷神索爾並肩作戰的模樣，令人十分驚艷。而剛好就在花絮公開的這天，人正在《復聯3》片場拍攝當中的小勞勃道尼，也透過臉書開了直播，要直接在片場中回答粉絲們的問題，找來「蜘蛛人」湯姆霍蘭德掌鏡並提問，後來又讓導演羅素兄弟加入一起回答，最後「星爵」克里斯普瑞特也入鏡詢問他這是在幹嘛，片場氣氛看起來十分融洽，也令人十分期待。此外，《復仇者聯盟3：無限之戰》預計將會在2018年5月4日於全美正式上映，台灣上映時間仍未確定。

花絮影片中甚至能看到《星際異攻隊》的火箭浣熊與雷神索爾並肩作戰的模樣，令人十分驚艷。（翻攝自YouTube） 小勞勃道尼（左）今天也在片場透過臉書開了直播來回答粉絲問題，最後克里斯普瑞特（右）也短暫加入其中。（翻攝自小勞勃道尼臉書）

《復仇者聯盟3：無限之戰》片場花絮影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

小勞勃道尼臉書直播影片：〈影片取自小勞勃道尼臉書，如遭移除敬請見諒〉