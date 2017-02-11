魔力紅亞當名留好萊塢 寶貝愛女大睜圓眼萌翻天

「魔力紅」主唱亞當李維（左）在美國當地時間10日正式留名好萊塢星光大道，帶著妻女一起共享這份榮耀。（翻攝自Entertainment Tonight）

〔記者陳昱均／綜合報導〕繼先前「死侍」萊恩雷諾斯在好萊塢星光大道留名、獲得自己的專屬星星時，因為帶著妻子布蕾克萊芙莉及從未曝光的2個寶貝女兒而引發大量關注後，享譽全球的樂團「魔力紅」的主唱亞當李維，最近也接棒名留好萊塢星光大道，他與萊恩雷諾斯一樣，帶著最愛的妻女一起現身，而他去年9月才出生、目前才4個月大的寶貝女兒達絲緹蘿絲（Dusty Rose）的萌樣也馬上搶光老爸焦點，萌殺眾人。

亞當李維4個月大的寶貝女兒達絲緹蘿絲一現身，馬上就憑藉超萌模樣秒殺眾人。（法新社）

在美國當地時間的10日，亞當李維在洛杉磯好萊塢星光大道上正式留名，加入其他2000多位巨星，獲贈一顆被鑲嵌在好萊塢大道上的專屬星星，興奮表示：「我不知道該不該說這一直是我的夢想，因為這簡直看起來像是一永遠都不可能發生的事情，真的好不真實！」而他也選擇將摯愛的妻女帶到現場，與她們一同分享這份榮耀，「我不會想到比讓我的家人、妻子與女兒一起在這陪伴我更棒的方式了」。

亞當李維與妻女一起共享這個榮耀美好的時時刻。（路透社）

亞當李維一家人當天則都選擇了黑色系的服裝出席，除了他本人以一身酷帥黑西裝亮相外，超模妻子貝哈蒂普林斯露（Behati Prinsloo）當天也穿著一襲黑色桃心禮服，大秀產後的傲人豐滿上圍與深邃事業線，但更加吸睛的，仍非2人4個月大的寶貝女兒達絲緹蘿絲莫屬，她穿著黑色羊毛衫，配上白色毛線帽，全程都乖乖待在媽媽懷中，不過睜大圓滾滾雙眼好奇打量四周的模樣，完全秒殺在場眾人，還被亞當放在地上踩了踩老爸的專屬星星，可愛指數瞬間破表，讓亞當在典禮上直呼：「我有一個女兒，還有全世界最美的妻子，我認為我應該是世界上最幸運的人了！」

亞當李維抱著愛女下地，讓她去踩寫有自己名字的專屬星星。（歐新社） 亞當李維獲得愛妻香吻一枚。（法新社）