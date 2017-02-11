愛茉懷雙胞胎2個月時就知情 麥特戴蒙差點感動哭！

麥特戴蒙（左）在去年秋天就已經得知喬治克隆尼夫妻（右）即將迎接雙胞胎的好消息，替好友守密許久。（翻攝自Aceshowbiz）

〔記者陳昱均／綜合報導〕結婚2年半的55歲喬治克隆尼與38歲妻子愛茉艾蘭沐汀，因為最近愛茉出席活動時小腹明顯凸出，因此不斷被傳出已經有懷有身孕，雖然夫妻倆本人對此都三緘其口、沒有做出任何回應，不過在昨天（11日）不少外媒都聲稱取得正確消息，確認愛茉確實已經懷上雙胞胎；對此，身為喬治克隆尼好友的麥特戴蒙，在得知這個天大的秘密被揭曉後，也終於可以不用再替好友守密，大方分享了當時喬治克隆尼告知自己妻子懷孕喜訊的狀況，還透露自己當時差點都要感動哭了！

喬治克隆尼與38歲妻子愛茉艾蘭沐汀的懷孕喜訊在昨天被外媒證實是真的，2人將在6月份喜迎雙胞胎寶寶誕生。（翻攝自PEOPLE）

在接受加拿大《Entertainment Tonight》訪問時，麥特戴蒙就坦承自己很早就從喬治克隆尼口中得知愛茉懷孕了的好消息，「我在去年秋天的時候跟他一起工作時，他突然把我拉到一旁說了這件事，我真的差點就哭了出來，相當替他感到開心」。自己身為4個孩子的爸的麥特戴蒙，也馬上關心起愛茉懷孕的狀況，問了喬治克隆尼目前愛茉懷胎幾周時，對方回答：「8周」，讓麥特戴蒙簡直嚇壞了，表示：「你瘋了嗎？不要告訴任何人！千萬不要跟任何人說！你難道不知道3個月的規矩嗎？」看來原本曾放話不想生小孩的新手爸爸喬治克隆尼，顯然對此一無所知，讓麥特戴蒙真的有些擔心。

麥特戴蒙身為4個孩子的爸，已經有豐富的育兒經驗。（翻攝自每日郵報）

再過了差不多一個月之後，麥特戴蒙又再次關心起愛茉的狀況，喬治克隆尼表示一切都好，終於令他安心許多，身為好友的他就開心說道：「我真的很替他感到興奮，愛茉是個很棒的人，而喬治不管是在妻子還是孩子各方面，簡直就像中了大獎一樣」，更直言：「他們一切都會很好的，也會是很棒的父母，這些孩子們真的挺幸運的」，對於克隆尼夫妻檔未來當爸媽相當有信心。

麥特戴蒙相信好友喬治克隆尼與其妻子愛茉會是很棒的爸媽。（翻攝自E! Online）